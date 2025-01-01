На южнокорейском заводе Renault наладят выпуск Polestar 4

Инга Райтова

Анджелина Джоли и Брэд Питт после 8 лет судебных тяжб наконец развелись Формально брак был прекращен в 2019 году, но пара до настоящего времени никак не могла согласовать условия раздела имущества и опеки над шестью детьми.