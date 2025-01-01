На южнокорейском заводе Renault наладят выпуск Polestar 4

14:56 2025-01-01
На южнокорейском заводе Renault наладят выпуск Polestar 4

На действующем конвейере проведут модернизацию оборудования, которая позволит выпускать кроссоверы.

О начале наладки оборудования для выпуска электромобилей на заводе в Пусане объявило подразделение Renault Korea, сообщает Аbw.by.

Издание уточняет, что на конвейере проведут модернизацию оборудования, которая позволит выпускать кроссоверы Polestar 4 «на действующей смешанной производственной линии».

Одновременно Renault Korea приостанавливает работу сборочного предприятия на период установки новых мощностей. Производство будет возобновлено в начале февраля, после проведения тестового запуска.

Ранее Polestar объявила, что намерена начать на заводе Renault производство электрического внедорожника во второй половине 2025 года.

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