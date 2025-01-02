Tesla активно берет на работу трудовых мигрантов, которым платит меньше, чем американским рабочим

15:41 2025-01-02
Tesla активно берет на работу трудовых мигрантов, которым платит меньше, чем американским рабочим

В апреле 2024 года компания во всех подразделениях в Техасе и Калифорнии уволила около 15 000 американских рабочих.

Несмотря на позицию избранного президента США Дональда Трампа, который выступает против мигрантов, его соратник Илон Маск активно привлекает на свои предприятия иностранную рабочую силу.

Как сообщает Аbw.by со ссылкой на Electrek, места американцев, сокращенных Tesla в начале года, активно занимают иностранцы, которые прибыли по визе H-1B, дающей разрешение на работу в США на три года.

Илон Маск открыто лоббирует увеличение выдачи виз H-1B. По его мнению, необходимо использовать такую возможность для ввоза иностранных рабочих в США для «специализированных профессий».

Держатель такой визы, согласно условиям, должен сохранять работу у спонсора визы для сохранения своего статуса. Если же он прекращает работу, должен немедленно покинуть США.

«Это вызвало некоторую критику, потому что дает работодателю огромную власть и может привести к нынешней версии кабального рабства», – констатирует источник.

Маск прибыл в США по студенческой визе. А его брат признался, что им в первые дни запуска их стартапа Zip2 в США пришлось побывать в статусе нелегальных иммигрантов.

В апреле 2024 года Tesla во всех подразделениях в Техасе и Калифорнии уволила около 15 000 американских рабочих. Это количество теперь восполняется более дешевой иностранной рабочей силой.

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