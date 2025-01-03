На мировой рынок выходит Tesla Cybertruck RWD

19:04 2025-01-03
На мировой рынок выходит Tesla Cybertruck RWD

Об одномоторной версии впервые стало известно в ходе дебюта электрического пикапа в 2019-м году, его заявленная стоимость 60 990 долларов.

Версию Tesla Cybertruck RWD включило Агентство по охране окружающей среды США в перечень электромобилей, получивших право на налоговую льготу в 7500 долларов, сообщает Аbw.by.

Об одномоторной версии впервые стало известно в ходе дебюта электрического пикапа в 2019-м году. Но в серию она так и не была запущена, уступив место более дорогим AWD - с двумя и Cyberbeast с тремя электродвигателями.

Ранее издание сообщало, что Tesla в 2024-м году снизила показатели продаж и теперь стремится улучшить ситуацию.

Одномоторный электропикап компании за 6,5 секунды разгоняется до 100 км/ч. Он имеет запас хода в 400 км, а также буксировочную способность в 3,4 тонны.

Cybertruck RWD будет стоить 60 990 долларов.

К слову, в этом году готовится дебют обновленной версии Model Y, она уже проходит предсерийные испытания в Китае.

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