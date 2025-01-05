В Китае презентовали стартап, который снизит стоимость электрокаров

В Китае представили стартап Farasis Energy по разработке твердотельных аккумуляторов, которые смогут заряжаться в три раза быстрее нынешних.

Использование подобных батарей обещает заметно снизить цену на электромобили, сообщает Аbw.by.

Этот стартап уже привлек внимание крупных автопроизводителей - например, Mercedes. Farasis Energy представляет твердотельные аккумуляторы, которые мощнее, дешевле и меньше. Соответственно, они могут произвести в автомобильной промышленности революцию и сделать электромобили более доступными.

Современные аккумуляторы (в основном это литий-ионные) имеют ограничения, все еще сдерживающие развитие электромобильности. Длительное время зарядки, ограниченный запас хода, высокие производственные затраты - это еще не все основные препятствия.

А твердотельные аккумуляторы имеют более высокую плотность энергии, занимая вдвое меньше места. Это значит, что оснащенное этими аккумуляторами транспортное средство может проехать намного большее расстояние на одной зарядке.

И это не все инновации: новые аккумуляторы также намного безопаснее. Дело в том, что они намного снижают риск возгорания благодаря способности самостоятельно отключаться при возникновении проблем.

Кроме того, твердотельные батареи смогут работать при экстремально низких температурах.