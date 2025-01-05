В Китае презентовали стартап, который снизит стоимость электрокаров

15:11 2025-01-05
В Китае презентовали стартап, который снизит стоимость электрокаров

Farasis Energy представил твердотельные аккумуляторы, которые мощнее, дешевле и при этом меньше, чем ныне существующие.

В Китае представили стартап Farasis Energy по разработке твердотельных аккумуляторов, которые смогут заряжаться в три раза быстрее нынешних.

Использование подобных батарей обещает заметно снизить цену на электромобили, сообщает Аbw.by.

Этот стартап уже привлек внимание крупных автопроизводителей - например, Mercedes. Farasis Energy представляет твердотельные аккумуляторы, которые мощнее, дешевле и меньше. Соответственно, они могут произвести в автомобильной промышленности революцию и сделать электромобили более доступными.

Современные аккумуляторы (в основном это литий-ионные) имеют ограничения, все еще сдерживающие развитие электромобильности. Длительное время зарядки, ограниченный запас хода, высокие производственные затраты - это еще не все основные препятствия.

А твердотельные аккумуляторы имеют более высокую плотность энергии, занимая вдвое меньше места. Это значит, что оснащенное этими аккумуляторами транспортное средство может проехать намного большее расстояние на одной зарядке.

И это не все инновации: новые аккумуляторы также намного безопаснее. Дело в том, что они намного снижают риск возгорания благодаря способности самостоятельно отключаться при возникновении проблем.

Кроме того, твердотельные батареи смогут работать при экстремально низких температурах.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
15:01

Инга Райтова

Туристы в Таиланде заплатили нереальную цену за новогоднюю поездку на лодке
Туристы в Таиланде заплатили нереальную цену за новогоднюю поездку на лодке Перевозчик посреди моря неожиданно остановил свое транспортное средство и запросил дополнительные деньги за проезд.
Инга Райтова
14:08

Инга Райтова

В Великобритании археологи обнаружили две сотни отлично сохранившихся отпечатков лап динозавров
В Великобритании археологи обнаружили две сотни отлично сохранившихся отпечатков лап динозавров Примечательно, что в одном месте на тропе, проложенной 166 млн лет назад, есть следы травоядного и хищного динозавров.
Инга Райтова
13:37

Инга Райтова

Аграрии в Китае научились продлевать сроки хранения овощей
Аграрии в Китае научились продлевать сроки хранения овощей Разработки пекинской группы ученых за последние два года внедрены в 75 китайских городах, в числе которых Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.
Инга Райтова
13:29

Инга Райтова

Ученые назвали страны, которым не грозит ядерная война и ее последствия
Ученые назвали страны, которым не грозит ядерная война и ее последствия В этом отношении безопасно в Австралии, Аргентине, Новой Зеландии, Исландии и Уругвае.
Инга Райтова
09:19

Инга Райтова

Британия готовится к приходу «арктического шторма» и сугробам в полметра высотой
Британия готовится к приходу «арктического шторма» и сугробам в полметра высотой На страну обрушится целый ряд опасных погодных явлений, включая заметные снежные скопления, ледяной дождь, гололед.
Инга Райтова
19:04

Инга Райтова

На мировой рынок выходит Tesla Cybertruck RWD
На мировой рынок выходит Tesla Cybertruck RWD Об одномоторной версии впервые стало известно в ходе дебюта электрического пикапа в 2019-м году, его заявленная стоимость 60 990 долларов.
Новости СМИ2