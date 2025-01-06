Бандиты в Грузии избили туристку из России и похитили ее мужа

16:44 2025-01-06
Бандиты в Грузии избили туристку из России и похитили ее мужа

Неизвестные угрожали паре оружием, полиция ведет поиски пропавшего мужчины.

Вооруженные неизвестные люди напали в Грузии на семейную пару из России. Как сообщает "Взгляд" со ссылкой на местные СМИ, нападение на туристов совершено в селе Накра, где проходят популярные туристические горные маршруты.

Вскоре после нападения на россиян был обнаружен их автомобиль и установлено местонахождение женщины. О ее состоянии информации нет, но, по ряду сообщений, женщину избили.

Местонахождение мужчины еще не установлено, он считается пропавшим без вести.

Грузинская полиция ведет розыск. Подозреваемых, предположительно, было двое. Дело возбуждено по двум статьям: "Разбой" и "Незаконное приобретение и хранение оружия".

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