В канун инаугурации Трампа из Мексики в США отправился первый в 2025 году миграционный караван

Первый миграционный караван, состоящий из 2000 человек, в начале 2025 года отправился из Мексики в сторону США. Участники хотят пересечь границу до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, который намерен ужесточить миграционную политику.

Как передает Сhicago24online.com со ссылкой на Border Report, караван с октября 2024 года уже десятый по счету.

Организатор каравана, глава Центра человеческого достоинства Луис Гарсия Вильягран заявил, что он надеется на соглашение между правительствами Мексики и США по созданию гуманитарных условий для мигрантов.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо заявила, что она не поддерживает план массовых депортаций. При этом она добавила, что Мексика готова сотрудничать с Америкой в этом вопросе.

Как напоминает издание, вопрос об обращении с мигрантами остается одним из центральных на фоне смены администрации в США.