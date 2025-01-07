В канун инаугурации Трампа из Мексики в США отправился первый в 2025 году миграционный караван

10:45 2025-01-07
В канун инаугурации Трампа из Мексики в США отправился первый в 2025 году миграционный караван

Он стал десятым по счету с октября 2024 года, в надежде поиска лучшей жизни в караване идут около 2 тысяч человек.

Первый миграционный караван, состоящий из 2000 человек, в начале 2025 года отправился из Мексики в сторону США. Участники хотят пересечь границу до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, который намерен ужесточить миграционную политику.

Как передает Сhicago24online.com со ссылкой на Border Report, караван с октября 2024 года уже десятый по счету. 

Организатор каравана, глава Центра человеческого достоинства Луис Гарсия Вильягран заявил, что он надеется на соглашение между правительствами Мексики и США по созданию гуманитарных условий для мигрантов.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо заявила, что она не поддерживает план массовых депортаций. При этом она добавила, что Мексика готова сотрудничать с Америкой в этом вопросе. 

Как напоминает издание, вопрос об обращении с мигрантами остается одним из центральных на фоне смены администрации в США.

Инга Райтова
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