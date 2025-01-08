«БелДжи» планирует покорить рынки Армении, Казахстана и Кыргызстана

17:45 2025-01-08
«БелДжи» планирует покорить рынки Армении, Казахстана и Кыргызстана

В планах на 2025 год также увеличение объемов поставок на внутренний белорусский рынок, его планируется увеличить на 15 процентов.

Белорусский производитель легковых авто планирует расширить географию продаж и выйти на рынки других стран ЕАЭС, сообщает Аbw.by.

Основным рынком сбыта произведенных на предприятии машин сегодня считается Россия, однако в 2025 году производитель намерен выйти на новые рынки. Об этом в интервью БелТА рассказал гендиректор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.

«Сегодня думаем, как расширить географию поставок. Пока наши машины доступны покупателям из Беларуси и России, но в 2025 году планируем выйти с автомобилями марки «БелДжи» на рынки других стран ЕАЭС – Армении, Казахстана, Кыргызстана», – отметил Геннадий Свидерский.

В планах на 2025 год также - увеличение объемов поставок на внутренний белорусский рынок, его планируется увеличить на 15 процентов.

Для белорусских клиентов компании обещает выпустить «более 30 тысяч» автомобилей.

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