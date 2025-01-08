Белорус прикарманил 347 000 долларов двоих земляков, обманув их с поставкой автомобилей из Китая

18:39 2025-01-08
Белорус прикарманил 347 000 долларов двоих земляков, обманув их с поставкой автомобилей из Китая

Минчанин обещал ведение совместного бизнеса по поставке автомобилей из КНР с их дальнейшей продажей на территории Беларуси.

Приговор 29-летнему минчанину вынесен за мошенничество в особо крупном размере. В кармане мужчины оказалась невероятная сумма -347 000 долларов, сообщает Аbw.by.

Деньги обвиняемому передали за поставку автомобилей из Китая два человека. Приговор был оказался немалым: 9 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 800 базовых величин (32 тысячи рублей).

Как уточняет издание, обвиняемый с сентября по декабрь 2023 года "путем обмана и злоупотребления доверием" завладел деньгами двух потерпевших в сумме 347 000 долларов.

Он использовал для этого различные предлоги, включая ведение совместного бизнеса по поставке автомобилей из КНР с их продажей на территории Беларуси.

У самого обвиняемого средств не было, изначально он и не мог выполнять обязательства. А полученные деньги тратил, в том числе в казино.

На этом перечень его криминальных дел не заканчивается. В марте-апреле 2024-го минчанин одному из потерпевших обещал помочь передать деньги из США с использованием личного криптокошелька. И этого не сделал этого, хотя получил 10 000 долларов.

В суде свою вину мужчина не признал. Пока приговор в силу не вступил, так как осужденный подал апелляцию.

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