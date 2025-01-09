В Новосибирске продают Ferrari Purosangue почти за миллион долларов

В Новосибирске на одном из сайтов объявлений появилось заманчивое предложение. Ferrari Purosangue 2024-го года выпуска предлагают приобрести за 89 миллионов рублей.

Владелец автомобиля уточнил, что "aвтoмобиль не имеет пробегa по России", пишет infopro54.ru.

Речь идет о базовом варианте серого Ferrari Purosangue. Автомобиль обладает полным приводом, у него роботизированная коробка передач и двигатель объемом 6,5 литра.

Продавец заверил, что в стоимость включены все расходы на логистику, а также таможенное оформление машины.