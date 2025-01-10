Toyota GAZOO Racing презентовала в Токио линейку спорткаров

Toyota GAZOO Racing представила на Токийском автосалоне 2025 впечатляющую линейку спортивных автомобилей. Тем самым в очередной раз подтвердив свой статус лидера в автоспорте.

Как сообщает 32cars.ru, экспозиция, вдохновленная традициями гоночной трассы Нюрбург, объединила легендарные модели и инновационные прототипы.

Посетители особо оценили GR Yaris (NUR 24h), концепт GR Yaris M и прототип с аэродинамическим пакетом. А любителей внедорожников впечатлили Land Cruiser 70 Overseas Custom и Land Cruiser 300 GR SPORT, уже подготовленный к ралли Дакар-2025.

Toyota при этом подчеркнула важность кастомизации, представив проект Land Cruiser Base, вдохновляющий фанатов на создание уникальных авто.