Toyota GAZOO Racing презентовала в Токио линейку спорткаров

12:36 2025-01-10
Toyota GAZOO Racing презентовала в Токио линейку спорткаров

Экспозиция, вдохновленная традициями Нюрбургринга, объединила легендарные модели и инновационные прототипы.

Toyota GAZOO Racing представила на Токийском автосалоне 2025 впечатляющую линейку спортивных автомобилей. Тем самым в очередной раз подтвердив свой статус лидера в автоспорте.

Как сообщает 32cars.ru, экспозиция, вдохновленная традициями гоночной трассы Нюрбург, объединила легендарные модели и инновационные прототипы.

Посетители особо оценили GR Yaris (NUR 24h), концепт GR Yaris M и прототип с аэродинамическим пакетом. А любителей внедорожников впечатлили Land Cruiser 70 Overseas Custom и Land Cruiser 300 GR SPORT, уже подготовленный к ралли Дакар-2025.

Toyota при этом подчеркнула важность кастомизации, представив проект Land Cruiser Base, вдохновляющий фанатов на создание уникальных авто.

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Стенд GAZOO Racing, кроме того, впервые объединил усилия с Daihatsu Motor, продемонстрировав мощь и креативность группы Toyota.

"Токийский автосалон 2025 вылился в настоящий праздник для любителей скорости, технологий и индивидуальности. Представленные там модели не только украсят рейтинг лучших авто 2025 года, но также станут эталоном для автоспорта и кастомизации", - пишет издание.

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