Американка погибла при пожаре в Лос-Анджелесе, отказавшись покинуть дом из-за питомцев

85-летняя пенсионерка погибла в пожаре в Лос-Анджелесе, отказавшись эвакуироваться без питомцев, сообщает МК со ссылкой на CNN.

Уточняется, что у женщины были два попугая, канарейка, собака и черепаха. Позже ее обнаружили погибшей от пожара.

В Лос-Анджелесе лесные пожары бушуют с 7-го января. Площадь возгорания достигла уже почти 14 тысяч гектаров. Количество уничтоженных строений исчисляется тысячами. Недвижимости лишились многие американские знаменитости.

Уже подтверждена гибель 11 человек, сотни тысяч эвакуированы. Ущерб от пожара оценивается почти в 150 млрд долларов, и это не окончательная цифра. В Калифорнии по решению президента США Джо Байдена введен режим масштабного стихийного бедствия.

Издание пишет, что из строя вышли свыше 100 пожарных машин вышли, одновременно активизировались мошенники, которые собирают «помощь» пострадавшим. Губернатор штата позвал избранного президента страны Дональда Трампа в Калифорнию, чтобы оценить масштабы разрушений.