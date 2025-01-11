Volkswagen решил возродить легендарную Scout Motors и получил на нее 50 тысяч предзаказов

10:59 2025-01-11
Volkswagen решил возродить легендарную Scout Motors и получил на нее 50 тысяч предзаказов

Новые Traveler и Terra предлагают выбор клиентам: чисто электрическую версию или модель с расширенным запасом хода до 805 км.

Около 50 тысяч предзаказов получил Volkswagen на внедорожник Traveler и пикап Terra. Как сообщает Аbw.by, решение возродить легендарную марку Scout Motors себя оправдало.

Новые Traveler и Terra предлагают выбор клиентам: чисто электрическую версию или модель с расширенным запасом хода до 805 км - за счет сочетания электродвигателя с бензиновым генератором, обеспечивающим непрерывность движения даже в сложных условиях.

Семь из десяти предзаказов приходится на универсальный внедорожник с EREV. Это говорит о явном предпочтении клиентов гибридных решений, устраняющих беспокойство о пробеге и расширяющих возможности автомобилей.

Глава Volkswagen Оливер Блюм заявил, что компании удалось успешно соединить ностальгию по историческому наследию и современные технологии.

Volkswagen инвестирует 2 млрд долларов в строительство в Южной Каролине завода Scout, где будут производиться обе модели.

А в 2027 году модели Traveler и Terra получат опцию спутниковой связи, которая обеспечит непрерывное подключение там, где отсутствует мобильная сет. По данным Scout, свыше 70 процентов потенциальных покупателей заинтересованы в новой функции.

Автомобили Scout также получат обновленную систему управления Community UX. Интерфейс сочетает тактильные элементы, сенсорные экраны и управление жестами, предлагая пользователю интуитивное взаимодействие с автомобилем. 

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