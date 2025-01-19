В Тихом океане зафиксировано аномальное явление

Формирование природного феномена Ла-Нинья началось в Тихом океане, передает Российская газета. Он угрожает Северной Америке суровой снежной зимой, а Южной - засухой.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо - два погодных явления, которые происходят в Тихом океане и сильно влияют на климат в этом регионе.

Поверхность воды в центральной и восточной части океана во время периода Ла-Ниньи охлаждается, неся на Запад теплые воздушные массы. В США и Канаду в связи с этим приходят более холодные зимы, в страны Латинской Америки - ураганы и засуха.

А Эль-Ниньо характеризуется обратной ситуацией: ливнями в Южной и засухой в Северной Америке.

Эти события, соответственно, оказывают большое влияние на сельское хозяйство, рыболовство и иные отрасли промышленности, а также - на здоровье и безопасность людей.

Продолжительность таких феноменов - от 9 до 12 месяцев. Но наблюдались и более долгие сроки - до двух лет. Периодичность их появления тоже непредсказуема. Считается, что происходят они раз в несколько лет.