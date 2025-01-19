В Великом Новгороде за 20 тысяч долларов продают винтажную «Победу»

14:48 2025-01-19
В Великом Новгороде за 20 тысяч долларов продают винтажную «Победу»

Такие советские легковые автомобили среднего класса выпускались на Горьковском автомобильном заводе с 1946-го по 1958-й годы.

ГАЗ М-20 "Победа" выставлен на продажу в Великом Новгороде за 1,8 миллиона российских рублей (около 20 тысяч долларов).

Такие советские легковые автомобили среднего класса выпускались на Горьковском автомобильном заводе с 1946-го по 1958-й годы, уточняет 53news.ru.

Конструкция ГАЗ М-20 «Победа» для середины сороковых годов прошлого века была революционной.

Впервые в истории СССР автомобилю поставили встроенный отопитель, обдувавший переднее стекло. Представленный экземпляр был выпущен в 1957 году.

Владелец утверждает, что автомобиль в хорошем состоянии и на ходу. Его пробег составляет 100 тысяч километров. 

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