Мужчина из Японии хвалит прохожих на улице, таким образом зарабатывая на жизнь

Пристрастившись к азартным играм, мужчина потерял все сбережения, работу, а после и семью.

От него все отвернулись. Решив начать с нуля, герой этой истории вспомнил, что с детства мечтал быть уличным артистом.

Он не обладал никакими талантами, а потому просто встал на улице и начал хвалить прохожих за небольшую плату.

С тех пор он известен под псевдонимом Uncle Praise (Дядющка Похвала), и необычное занятие позволяет ему зарабатывать по 65 долларов в день.

Uncle Praise поведал, что начинает с похвал внешности того или иного человека.

Если же завяжется беседа, то в ней могут выясниться и другие причины, за что прохожего стоит похвалить.

У мужчины даже появилась постоянная клиентура.

Порой людям действительно очень важно, чтобы кто-то похвалил их и повысил им самооценку.

Человек-дождь

Ким Пик — природный феномен с безупречной памятью, хранящий в своей голове дословные копии порядка 12 000 книг.

Родившись в 1951 году в Юте с диагнозом «аутизм», Ким позже был признан человеком с синдромом одарённости.

Пик мог прочитать текст один раз и воспроизвести его слово в слово даже спустя годы.

Удивительная способность связывать детали в единую картину позволяла ему воспроизводить любую информацию с идеальной точностью.

Он запомнил более 12 000 книг и мог выявлять закономерности между различными фактами.

Несмотря на сложности в социальной жизни, Ким нашёл своё призвание в публичных выступлениях, вдохновляя тысячи людей.

История Пика легла в основу фильма «Человек дождя».