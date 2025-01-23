Мужчина из Японии хвалит прохожих на улице, таким образом зарабатывая на жизнь

Пристрастившись к азартным играм, мужчина потерял все сбережения, работу, а после и семью.
От него все отвернулись. Решив начать с нуля, герой этой истории вспомнил, что с детства мечтал быть уличным артистом.
Он не обладал никакими талантами, а потому просто встал на улице и начал хвалить прохожих за небольшую плату.
С тех пор он известен под псевдонимом Uncle Praise (Дядющка Похвала), и необычное занятие позволяет ему зарабатывать по 65 долларов в день.
Uncle Praise поведал, что начинает с похвал внешности того или иного человека.
Если же завяжется беседа, то в ней могут выясниться и другие причины, за что прохожего стоит похвалить.
У мужчины даже появилась постоянная клиентура.
Порой людям действительно очень важно, чтобы кто-то похвалил их и повысил им самооценку.
Человек-дождь
Ким Пик — природный феномен с безупречной памятью, хранящий в своей голове дословные копии порядка 12 000 книг.
Родившись в 1951 году в Юте с диагнозом «аутизм», Ким позже был признан человеком с синдромом одарённости.
Пик мог прочитать текст один раз и воспроизвести его слово в слово даже спустя годы.
Удивительная способность связывать детали в единую картину позволяла ему воспроизводить любую информацию с идеальной точностью.
Он запомнил более 12 000 книг и мог выявлять закономерности между различными фактами.
Несмотря на сложности в социальной жизни, Ким нашёл своё призвание в публичных выступлениях, вдохновляя тысячи людей.
История Пика легла в основу фильма «Человек дождя».
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