25 января - день рождения В.С. Высоцкого

16:02 2025-01-27
25 января - день рождения В.С. Высоцкого

Его именем названы улицы в десятках городов. Во многих из них установлены памятники Высоцкому, мемориальные доски, открыты музеи.

Есть перевал Высоцкого на Алтае.

Там достаточно приличная высота 3670 м, а рядом еще и перевальное плато Высоцкого, но еще выше перевал Высоцкого в горной цепи Памир в Кыргызстане - там вообще 4680 м.

Есть перевал в Заалайском хребте, Восточном Саяне, а в Западном - даже два, и также два перевала названы в честь артиста на Алданском нагорье.

Есть аналогичные объекты на Баргузинском хребте, Верхнеангарском хребте.

Кроме перевалов на Катуни есть порог Высоцкого, а на ее притоке - целый каньон Высоцкого.

И даже на далекой Огненной земле - есть плато Высоцкого.

Не отстает и Сочи в этом смысле, здесь Владимир Семенович бывал много раз.

Так-же в городе вблизи р. Агура также есть объект, названный именем этого человека.

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