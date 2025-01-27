25 января - день рождения В.С. Высоцкого

Есть перевал Высоцкого на Алтае.
Там достаточно приличная высота 3670 м, а рядом еще и перевальное плато Высоцкого, но еще выше перевал Высоцкого в горной цепи Памир в Кыргызстане - там вообще 4680 м.
Есть перевал в Заалайском хребте, Восточном Саяне, а в Западном - даже два, и также два перевала названы в честь артиста на Алданском нагорье.
Есть аналогичные объекты на Баргузинском хребте, Верхнеангарском хребте.
Кроме перевалов на Катуни есть порог Высоцкого, а на ее притоке - целый каньон Высоцкого.
И даже на далекой Огненной земле - есть плато Высоцкого.
Не отстает и Сочи в этом смысле, здесь Владимир Семенович бывал много раз.
Так-же в городе вблизи р. Агура также есть объект, названный именем этого человека.
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