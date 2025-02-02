В XIX веке смотрители маяка поголовно теряли рассудок и сходили с ума

Это была оптическая линза со сложной ступенчатой структурой состоящей из ряда концентрических колец.

Каждое кольцо представляло собой сегмент конической поверхности с изогнутым профилем.

Принцип действия этой линзы заключался в том, что световые лучи, падающие на эти кольца под разными углами, на выходе преобразовывались в строго параллельный поток, что позволяло минимизировать рассеивание световой энергии в окружающей среде и увеличить дальность освещения.

Именно поэтому линзы Френеля в первую очередь начали устанавливать во всех маяках, поскольку они значительно увеличивали дальность видимости майка.

К тому же, благодаря своей лёгкости, такая линза могла вращаться вокруг источника света, создавая периодические вспышки.

Это облегчало навигацию для кораблей и также позволяло передавать им различные сигналы.

Но не только мощность света была важна: для обеспечения точной навигации маяки с вращающимися огнями должны были соблюдать строгую частоту вспышек.

Если, например, на карте указано, что определенный маяк мигает каждые 20 секунд, механизм должен был обеспечивать эту точность.

Чтобы вращение линзы происходило плавно и с минимальным трением, её устанавливали на платформу, плавающую в круговой дорожке из жидкой ртути — лучшего доступного на тот момент материала для таких целей.

Это решение стало техническим прорывом, но вместе с тем и смертельной ловушкой для смотрителей маяков.

Ртутное безумие

Ртуть — вещество крайне токсичное, но в XIX веке об этом почти ничего не знали.

Смотрители маяков, работающие с линзами, не только вдыхали ртутные испарения, но и регулярно контактировали с ней напрямую.

С течением времени в ртутной дорожке в которой была установлена линза Френеля накапливалась пыль и загрязнения, и одна из обязанностей смотрителя заключалась в том, чтобы очищать эту грязь, процеживая ртуть через тонкую ткань для её очистки.

Эта процедура неизбежно сопровождалась испарением ртути и прямым контактом с ней, ртуть может вызвать расстройство рассудка.

Симптомы хронического отравления ртутью включают нарушение памяти, резкие перепады настроения, тревожность, галлюцинации и, в конечном итоге, потерю рассудка.

Именно это происходило со многими смотрителями маяков.

Их безумие списывали на изоляцию и суровые условия, но, на самом деле, они часто были жертвами ртутного отравления.

Исторические параллели

Случай с маячными смотрителями напоминает историю шляпников XVIII и XIX веков, которые использовали ртутные растворы для обработки фетра.

Постоянный контакт с ртутью приводил к отравлению, и именно с ними связано выражение «сумасшедший, как шляпник» также появившийся в знаменитой сказке Алиса в Стране чудес, где безумный шляпник сошел с ума из-за специфики своей профессии.

Возможно, выражение «сумасшедший, как смотритель маяка» тоже могло бы войти в обиход.

Сегодня маяки во многих местах практически полностью автоматизированы, а использование ртути для их механизмов давно прекращено.

Работа смотрителя маяка, если таковая ещё существует, сводится к их редкому техническому обслуживанию.

Лишь в некоторых местах на Земле смотрители всё ещё продолжают жить непосредственно на этих самых маяках.