Новозеландская Corolla проехала 2 (!) миллиона км

Владелец купил тачку аж в 2000 году и с тех пор каждую неделю проезжает на ней 5 тысяч км.
«Что бы вы ни делали, она просто не ломается.
На данный момент все выглядит так, что она переживёт и меня», говорит хозяин машины.
Владелец купил тачку аж в 2000 году и с тех пор каждую неделю проезжает на ней 5 тысяч км.
«Что бы вы ни делали, она просто не ломается.
На данный момент все выглядит так, что она переживёт и меня», говорит хозяин машины.
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