Игра в Кальмара в реальной жизни: что происходило в «Братском приюте» в 1976-1988 годах

23:19 2025-02-08
Игра в Кальмара в реальной жизни: что происходило в «Братском приюте» в 1976-1988 годах

Игроками стали бездомные люди, для которых в Корее построили специальное общежитие, умерших в нем 668 человек искать никто не собирался.

В 1970–1980-х годах в Южной Корее существовал один из самых жестоких трудовых лагерей - «Братский приют» (или «Дом братьев»), расположенный неподалеку от Пусана.

Официально это учреждение считалось местом, где бездомные и люди с жизненными трудностями могли получить укрытие, питание и работу. На практике же дом превратился в лагерь, жизнь в котором для его обитателей стала настоящим кошмаром наяву.

Кем были жители приюта

Лишь 10% всех заключенных на самом деле были бездомными. Остальные становились жертвами несанкционированных облав на улицах. Среди попавших в приют оказывались школьники, студенты, просто случайные прохожие.

Из воспоминаний бывшего заключенного:

Меня забрали на улице, когда я шел из школы. Сказали, что нужно проверить документы, а потом я оказался там. Никто не объяснил, что происходит, а сопротивляться было бесполезно.

Особенно уязвимыми становились люди, не имевшие при себе удостоверяющих документов. Полицейские нередко пользовались этим, чтобы выполнять "планы" по сбору бездомных, не проверяя фактический статус задержанных.

Жестокие игры на выживание

В "Братском приюте" было принято устраивать особые "игры", которые проводились якобы для развлечения обитателей общежития и ради их блага. На самом деле это был способ подавить волю людей, держать их в постоянном страхе, установить над жителями приюта жесткий тотальный контроль.

За поражение игроков жестоко наказывали. Из воспоминаний выжившего постояльца приюта:

Нас заставляли бегать по кругу до изнеможения, и если кто-то падал, его тут же били. 

Нередко участникам приходилось выполнять опасные задания — например, переносить тяжелые грузы по крутым лестницам или участвовать в имитации боевых схваток.

Какой была жизнь в приюте

Она была похожа на ад. Заключенные жили в переполненных комнатах, где иногда на одного человека приходилось менее метра свободного пространства. Спали они на холодном полу без одеял, питались скудной пищей, которая нередко была испорченной.

Бывшие узники рассказывают, что вода для питья была грязной, а доступ к медикаментам отсутствовал. Простые травмы или болезни могли стать смертельными из-за отсутствия медицинской помощи. Ежедневные побои и унижения стали привычной частью жизни в приюте. 

Из рассказов одного из узников:

Я видел, как люди умирали от изнеможения. Их просто выбрасывали, как мусор.

Как всплыла правда 

Открытие фактов о нарушениях в «Братском приюте» стало возможным благодаря работе журналистов, правозащитников и, главное, смелости самих жертв. 

В 1986 году южнокорейский журналист Кан Ен Джун опубликовал серию разоблачительных материалов, в которых подробно описывались ужасы, творившиеся в приюте. Эти статьи вызвали волну общественного возмущения.

Один из выживших, выступая в суде, рассказал: 

Когда я наконец выбрался, мне казалось, что я вышел из ада. Я долго не мог поверить, что все это было реальностью. 

Эти слова стали ключевыми в ходе судебного процесса против руководства приюта.

Чем все закончилось

В 1987 году под давлением общественности и правозащитных организаций «Братский приют» был закрыт. Уже после закрытия приюта время от времени продолжали всплывать новые факты об издевательствах, которые пережили бывшие узники.

Часть пострадавших смогла добиться компенсации от государства, но удалось это далеко не всем. Некоторые из них до сих пор страдают от психологических и физических травм, полученных в жутком приюте.

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