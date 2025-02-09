Запись спектаклей Театра на Таганке с Высоцким существует только где-то в Болгарии

Но болгарский театровед Любен Георгиев сообщает, что лично занимался съемками спектаклей «Гамлет» и «Добрый человек из Сезуана» во время гастролей театра в Софии в 1975 году.

По его словам, снимать было крайне сложно — потому что пленка была плохая, а на сцене во время спектаклей Юрия Любимова было очень темно (и режиссер запрещал ставить софиты, считая, что это испортит его замысел).

Георгиеву пришлось пойти на обман, поставив прожекторы самостоятельно и не пуская Любимова в театр во время представления.

«Дело было сделано, и сейчас Болгарское телевидение, и только оно, располагает двумя уникальными записями.

Они еще не были в эфире — долгое время их считали пропавшими или стертыми, — но эти записи нашлись и хранятся теперь в нашем золотом фонде» — писал Георгиев в 1991 году, в своей книге о Высоцком.

Вот только, похоже, за пределы Болгарии эти уникальные записи так и не вышли — в русском интернете можно найти лишь фрагменты.

Знавшие Владимира Семеновича говорили, что за несколько лет до смерти он начал думать о том, чтобы перейти с поэзии на прозу, начал писать рассказы и сценарии, мечтал о романе.

Потому что песни под гитару, вообще позиция автора-исполнителя становилась ему тесна.

А еще он мечтал сам ставить фильмы, и его дебютом должен был стать «Зеленый фургон» по повести Александра Козачинского.

Да-да, это тот самый «Зеленый фургон», в котором потом снялся Дмитрий Харатьян.

В творческом объединении «Экран» Высоцкого утвердили в качестве режиссера, но это произошло, когда жить ему уже оставалось считаные дни.