Генри Форд: люди чаще сдаются, чем терпят поражение

16:45 2025-02-09
Генри Форд: люди чаще сдаются, чем терпят поражение
Первый логотип компании Форда

Его лозунгом было «автомобиль для всех» — завод Форда выпускал наиболее дешёвые автомобили в начале эпохи автомобилестроения.

Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является классическим произведением по научной организации труда. В 1924 году книга «Моя жизнь, мои достижения» была издана в СССР.

Эта книга стала источником такого сложного политэкономического явления, как фордизм.

Когда ему исполнилось 16 лет, он убежал из дома и уехал работать в Детройт.

В 1891—1899 годах исполнял обязанности инженера-механика, а позже и главного инженера в «Электрической компании Эдисона» (Edison Illuminating Company).

В 1893 году в свободное от работы время сконструировал свой первый автомобиль.

С 1899 по 1902 год был совладельцем «Детройтской автомобильной компании», но из-за разногласий с остальными владельцами фирмы ушёл из неё и в 1903 году основал Форд Мотор Компани, которая первоначально выпускала автомобили под маркой Ford A.

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Наибольший успех пришёл к фирме после начала выпуска модели Ford T в 1908 году.

В 1910 году Форд построил и запустил самый современный завод в автомобильной промышленности — хорошо освещенный и хорошо вентилируемый «Хайленд парк».

На нём в апреле 1913 года начался первый эксперимент по использованию сборочного конвейера.

Первой сборочной единицей, собранной на конвейере, стал генератор.

Принципы, опробованные при сборке генератора, применили ко всему двигателю в целом.

Один рабочий изготавливал двигатель за 9 часов 54 минуты.

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С целью осуществления жесткого контроля, создал полный цикл производства: от добычи руды и выплавки металла до выпуска готового автомобиля.

В 1914 году ввел самую высокую в США минимальную заработную плату — 5 долларов в день, допустил рабочих к участию в прибылях компании, построил образцовый рабочий поселок, но вплоть до 1941 года не разрешал создавать профсоюзы на своих заводах.

В 1914 году заводы корпорации начали работать круглосуточно в три смены по 8 часов, вместо двух смен по 9 часов, что позволило обеспечить работой дополнительно несколько тысяч человек.

«Повышенная зарплата» в 5 долларов не была гарантирована каждому: рабочий должен был тратить свою зарплату разумно, на содержание семьи, если же он пропивал деньги, его увольняли.

Эти правила сохранялись в корпорации вплоть до периода Великой Депрессии.

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