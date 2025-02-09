Генри Форд: люди чаще сдаются, чем терпят поражение

Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является классическим произведением по научной организации труда. В 1924 году книга «Моя жизнь, мои достижения» была издана в СССР.

Эта книга стала источником такого сложного политэкономического явления, как фордизм.

Когда ему исполнилось 16 лет, он убежал из дома и уехал работать в Детройт.

В 1891—1899 годах исполнял обязанности инженера-механика, а позже и главного инженера в «Электрической компании Эдисона» (Edison Illuminating Company).

В 1893 году в свободное от работы время сконструировал свой первый автомобиль.

С 1899 по 1902 год был совладельцем «Детройтской автомобильной компании», но из-за разногласий с остальными владельцами фирмы ушёл из неё и в 1903 году основал Форд Мотор Компани, которая первоначально выпускала автомобили под маркой Ford A.