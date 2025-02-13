Первое фото кошачьего паспорта появилось в New York Times 15 января 1943 года

Посетители ресторана «Shachihoko-ya» (Нагоя, Япония) получают за свои деньги не только еду, но и пощёчины

Как ни странно, но действительно находятся люди, которые готовы приплатить 2 доллара за необычную дополнительную услугу — к гостю подходит официантка и даёт ему пощёчину.