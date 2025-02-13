В определенный период XX века котам, которые плавали с командой на борту корабля, выдавали паспорта с внесенными отпечатками лап.
Первое фото кошачьего паспорта появилось в New York Times 15 января 1943 года. В новостной колонке объясняются обстоятельства, при которых кот получил удостоверяющий документ.
Действовавшие в порту меры безопасности требовали обязательного наличия удостоверения личности даже у кошки.
Поэтому это официальное ксиво включало отпечатки лап Пушистого и было выдано отделению береговой охраны Балтимора для любимого сослуживца, которого хотели выделить подобным образом.
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