В колонии в Алтайском крае умер самый старый заключённый России Александр Анискин, которому было 84

Александра Анискина осудили на восемь лет в 2020 году за то, что он зарезал своего знакомого в коридоре многоквартирного дома, с которым перед этим сильно поссорился.

Инцидент произошёл в июле 2019 года в городе Бийске.

По словам Анискина, вечером 25 июля он ужинал у себя дома, когда к нему в квартиру «ввалился» знакомый и сразу начал избивать пенсионера.

Старый (именно так называли его соседи), утверждает, что у него был выбит сустав и он пережил сотрясение мозга.

В этот момент он держал в руках нож, которым, по его словам, случайно задел погибшего.

Обидчик Анискина умер через несколько часов в больнице, куда его экстренно привезли родные.

Врачи зафиксировали у него колото-резаные раны в районе рёбер, грудной клетки, лёгкого и других органов.

Всего — около 10 ножевых ранений. Погибший потерял около двух литров крови.

Сам пенсионер тогда не признал свою вину и не стал извиняться перед родственниками погибшего. В 2022 году суд обязал Анискина выплатить брату убитого 420 тысяч рублей моральной компенсации.