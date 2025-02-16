В колонии в Алтайском крае умер самый старый заключённый России Александр Анискин, которому было 84

17:53 2025-02-16
В колонии в Алтайском крае умер самый старый заключённый России Александр Анискин, которому было 84

Врачи зафиксировали у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отёк мозга, а также сильную гематому. По одной из версий, 84-летний заключённый мог стать жертвой нападения других осуждённых колонии.

Александра Анискина осудили на восемь лет в 2020 году за то, что он зарезал своего знакомого в коридоре многоквартирного дома, с которым перед этим сильно поссорился.

Инцидент произошёл в июле 2019 года в городе Бийске.

По словам Анискина, вечером 25 июля он ужинал у себя дома, когда к нему в квартиру «ввалился» знакомый и сразу начал избивать пенсионера.

Старый (именно так называли его соседи), утверждает, что у него был выбит сустав и он пережил сотрясение мозга.

В этот момент он держал в руках нож, которым, по его словам, случайно задел погибшего.

Обидчик Анискина умер через несколько часов в больнице, куда его экстренно привезли родные.

Врачи зафиксировали у него колото-резаные раны в районе рёбер, грудной клетки, лёгкого и других органов.

Всего — около 10 ножевых ранений. Погибший потерял около двух литров крови.

Сам пенсионер тогда не признал свою вину и не стал извиняться перед родственниками погибшего. В 2022 году суд обязал Анискина выплатить брату убитого 420 тысяч рублей моральной компенсации.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
17:38
Первый конкурс «Мисс мира» прошёл в 1951 году
Первый конкурс «Мисс мира» прошёл в 1951 году Его организовал ветеран Второй мировой, музыкант духового оркестра и начинающий продюсер Эрик Морли.
admin
17:26
Таксист с газовым баллоном на крыше своей машины: Тронхейм, 1917 год
Таксист с газовым баллоном на крыше своей машины: Тронхейм, 1917 год К началу Первой мировой войны автомобили стали важной частью городской жизни, но зависимость от бензина создавала уязвимость в условиях военного времени.
admin
15:38
На хозяйку напали собственные ротвейлеры, и теперь она рискует потерять руку
На хозяйку напали собственные ротвейлеры, и теперь она рискует потерять руку Никиты Пиил в соцсетях является страстной поклонницей ротвейлеров. Вот только любовь к питомцам закончилась кошмаром.
admin
15:33
Художник получил деньги за две картины, но вместо этого «создал» два чистых холста
Художник получил деньги за две картины, но вместо этого «создал» два чистых холста Современное искусство может вызывать и удивление, а что касается этого художника, то он совсем уж перестарался с «концептуальным» творчеством.
admin
15:24
Доктор предупредил родителей о том, что ложка мёда вполне может убить младенца
Доктор предупредил родителей о том, что ложка мёда вполне может убить младенца Несмотря на всю полезность мёда, для младенцев младше 12 месяцев он может стать самым настоящим ядом.
Новости СМИ2