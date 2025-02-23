За оскорбление Александра Лукашенко задержана пенсионерка в Петербурге

12:38 2025-02-23
За оскорбление Александра Лукашенко задержана пенсионерка в Петербурге

Уроженку Гомельской области задержали сотрудники дорожной полиции в Петербурге, оказалось, что она в розыске.

По данным «Фонтанки», 62-летняя женщина к 23 февраля находится в одном из отделов полиции в Петербурге.

Накануне ее остановили на Финляндском вокзале.

При проверке документов выяснилось, что она с середины февраля в розыске за негативные высказывания о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Комментарии женщина оставляла в период с ноября 2021 по сентябрь 2022 годов.

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За смерть подростка, попавшегося в Петербурге мошенникам, будут отвечать трое задержанных в Сибири.

По делу о мошенничестве и доведении до самоубийства задержаны трое участников ОПГ. В Петербурге на их совести не только обман, но и смерть несовершеннолетнего.

23 февраля, троих соучастников накануне задержали в Барнауле — один из них местный житель, еще двое родом из Краснодарского края.

Одной из жертв ОПГ стал житель Петербурга, который перевел мошенникам 542 тысячи рублей.

Деньги принадлежали отцу подростка. Когда мальчик понял, что стал жертвой обмана, он покончил с собой.

Попался на сказку про «безопасный счет» молодой человек в начале февраля, тогда же его не стало.

Барнаулец уже дал показания.

Он рассказал, что действовал в связке с мошенниками, которые находятся за границей.

Его же роль сводилась к поиску людей, на которых он оформлял банковские карты и сим-карты, затем обналичивал и переводил через криптовалюту деньги организаторам.

Двое краснодарцев проверяются на причастность к другим подобным эпизодам.

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Мальчик сломал позвонок, катаясь на ватрушке в Ленобласти.

Прогулка обернулась травмой позвоночника для 11-летнего жителя Ленобласти 22 февраля 2025 года.

По предварительным данным, мальчик упал, катаясь на ватрушке в Киришах. Медики диагностировали ему компрессионный перелом позвонка.

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