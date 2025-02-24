Танцевальная чума: ученые до сих пор не могут понять причину массовой психической эпидемии в Средние века

Около 500 человек без сна и отдыха танцевали на улицах города более месяца.

Это странное явление получило название "танцевальная чума".

Все началось с некой фрау Троффеа, которая однажды беспричинно начала танцевать. Люди вышли из домов, смотрели, удивлялись, хлопали.

Никто не понимал, почему женщина танцует.

Фрау же не останавливалась 6 дней, не делая перерывов ни днем, ни ночью. Танец закончился только тогда, когда она потеряла сознание. Но на улицу вышли соседи, и танцы стали массовыми.

И весь следующий месяц около сотни человек беспрестанно танцевали, причем без музыки или песен. Многие довели себя до изнурения или даже смерти.

Местные врачи поставили этому явлению такой же странный диагноз – «горячая кровь».

Они предложили людям просто избавиться от лихорадки.

Чтобы «облегчить страдания», в Страсбурге построили сцену, позвали танцоров и даже наняли музыкантов, и вскоре окровавленные и истощенные танцоры стали умирать от инсультов и сердечных приступов.

Современники были уверены, что страдающие танцевать не хотели и по возможности просили о помощи.

Ученые в разные времена выдвигали разные мотивы такой драмы.

По одной из версий, тогда города страдали из-за голода и болезней, потому жители были склонны к панике.

По второй - люди верили, что, танцуя около статуй святого Вита, можно избавиться от любых болезней, начиная танец, они входили в некий транс и уже не могли остановиться.

Прошло много веков, но тайна танцевальной чумы не может быть окончательно разгадана.

Примечательно, что это не единственный в Европе случай массового танцевального психоза.

Такие, похожие на эту, истории отмечались и в других странах и частях мира.