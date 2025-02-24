Как пришел к успеху Амансио Ортега, основавший ZARA: в 13 лет бросил школу, чтобы подрабатывать

Основатель крупнейшего бренда, Амансио Ортега, родился в малообеспеченной многодетной семье железнодоржника и домработницы.

В 13 лет он услышал, как в магазине продавец не захотел отпускать матери товары в долг. Тогда, стоя рядом с ней, он пережил ужасное унижение, стыд, чувство беспомощности. Эти ощущения он пронес через всю жизнь.

Ортего дал себе слово, что никогда больше не допустит подобных ситуаций. На утро он не пошел в школу и отправился искать работу, больше за парту мальчик не вернулся.

Ортега-младший устроился посыльным в ателье "Gala" и не боялся брать дополнительную нагрузку — сделать уборку или проконсультировать клиентов. Уже через 2 недели мальчик принес домой первые деньги и тогда же рассказал обо всем матери.

В 15 лет Амансио пригласили на должность ассистента в бутик более высокого класса "La Maja", где уже работали его брат и сестра. Там он “дорос” до менеджера и понял, что смысл жизни — нюансы портновского дела, тонкости изготовления одежды и общение с поставщиками.

В бутике "La Maja" будущий основатель ZARA проработал 10 лет — этого времени хватило, чтобы досконально изучить рынок модной одежды. Там он встретил свою первую жену Росалию Меру, которая стала его спутницей, партнером и свидетельницей первых успехов.

В 1963 году Амансио открывает собственную компанию GOA (инициалы Amancio Ortega Gaona в обратном порядке).

Небольших сбережений хватило лишь на то, чтобы вместе с Росалией заняться пошивом халатов и рубашек в гостиной собственного дома. Антонио, брат Амансио, помогал ему со сбытом товара, сестра Жозефа — с бухгалтерией. Позднее они арендовали маленькое подсобное помещение, которое очень скоро переросло в производственный цех.

В 1975 году один постоянный заказчик в последний момент отказался от большой партии одежды, на создание которой ушли огромные деньги. Чтобы продать вещи, предпринимателю пришлось открыть магазин в центре города Ла-Корунья, всего в двух кварталах от своего первого места работы.

Изначально первую точку розничной торговли хотели назвать "Zorba" в честь главного героя фильма "Грек Зорба", но по юридическим причинам это оказалось невозможным. Так появилось созвучное название “зара”, что с персидского переводится как "золото".

После открытия магазина одежду раскупили за несколько дней. Бренд выпускал качественные копии вещей известных модных домов по доступной цене, и спрос был огромный.

Вскоре магазины ZARA стали открываться в других городах. За 30 лет работы ZARA распространилась по всей Испании.

В 1988 году Zara вышла за пределы страны. Сначала магазин появился в Португалии, через год в Нью-Йорке, еще через год — в Париже. Спрос рос так стремительно, что компании пришлось срочно ускорять производство.

Руководство быстро реагировало на изменения в моде и предугадывало желания покупателей. Важную роль в этом деле сыграл Хосе Мария Кастеллано, специалист по информационным технологиям, который пришел в ZARA в 80-е годы.

Профессионал сразу понял, что выпускать одежду большими партиями невыгодно — предпочтения потребителей меняются молниеносно. Вместо этого он предложил чаще выпускать небольшие коллекции.

Так родилось понятие "быстрой моды", где от разработки дизайна до поступления одежды в магазин проходит 10-15 дней.

Далее Амансио Ортега создает новую компанию INDITEX — предприятие занималось дизайном и логистикой, полностью контролируя весь процесс без посредников.

Сегодня INDITEX — огромный торговый холдинг, куда входят Stradivarius , Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home , Bershka, Uterque и ZARA, которая приносит 70% всей прибыли.

Амансио Ортега входит в 6-ку богатейших людей планеты. Он начал предпринимательскую карьеру только в 37 лет.

В 2011 году миллиардер обогнал Билла Гейтса в списке Форбс и отошел от дел, передав управление INDITEX Пабло Исла. Теперь Амансио чаще посещает собственное конкурное поле, чем штаб-квартиру в Артейхо.

Состояние Амансио Ортеги на 2021 год оценивалось в 4 810 869 200 000 рублей ($78 100 000 000)

В 2001 году миллиардер женился второй раз, он отец троих детей. На пенсии 88-летний Амансио занимается верховой ездой, разводит кур, путешествует и передаёт деньги на благотворительные нужды.