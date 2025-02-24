Невероятная история богатой самозванки Иды Вуд, которая от жадности потеряла рассудок

13:51 2025-02-24
Невероятная история богатой самозванки Иды Вуд, которая от жадности потеряла рассудок

Огромные деньги, о которых женщина мечтала всю жизнь, в итоге свели ее с ума, а страсть к накопительству превратила последние 30 лет в кошмар.

Ида родилась в 1838 году в бедной ирландской семье, которая иммигрировала в США. Настоящее имя девочки было Эллен Уэлш

Она была умна и хороша собой, а также очень амбициозна. У Эллен была навязчивая идея - во что бы то ни стало стать богатой.

В 19 лет она уехала в Нью-Йорк, чтобы изменить свою жизнь. Девушка сочинила легенду о том, что она является дочерью миллионера Генри Мэйфилда, который сколотил свое состояние на производстве сахара. Так она с легкостью смогла влиться в круги высшего общества.

Теперь это была Ида - красивая, богатая и перспективная невеста. За «наследницей» стали ухаживать множество влиятельных женихов, однако ни один из потенциальных ухажеров не соответствовал высоким требованиям Мэйфилд.

Ее внимания удостоился лишь богатейший предприниматель, владелец судоходной компании и газеты New York Daily News Бенджамин Вуд. Иду не смутило и то, что мужчина был женат.

Поэтому она решила пойти наперекор моральным принципам и разрушить семью, чтобы завладеть огромным состоянием Вуда.

В 1857 году она решила отправить ему письмо, в котором призналась в чувствах.

Дорогой мистер Вуд! Я совсем недавно прибыла в Нью-Йорк, но я знаю, что вы ищете новых знакомств. Я знаю, что вы состоите в отношениях, и возможно я не так хороша собой, но я молода, привлекательна и не сварлива, а также очень умна.
Предлагаю вам близкие отношения до тех пор, пока вам будет это интересно. Напишите мне, если вас заинтриговала мое письмо, и мы договоримся о встрече.

После знакомства с Идой, миллионер уже не мог забыть о ней. Он начал с ней тайно встречаться, и эти отношения продлились целых десять лет.

За это время Ида родила якобы общего с Вудом ребенка, дочку Эмму. Однако отцовство Бенджамина не было подтверждено. Никто никогда не видел Иду беременной, а также сведений о месте рождения Эммы и вовсе не существовало.

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Когда умерла жена Вуда, Ида заняла ее место. Свадьба прошла в одном из самых роскошных отелей Нью-Йорка. А гости на торжестве были исключительно высокопоставленные лица. Надо ли говорить, что о своей настоящей семье Ида и не вспомнила.

Теперь Ида носила фамилию Вуд и, наконец, обрела статус жены, а не любовницы. Жить она стала в роскошных апартаментах мужа, расположенных в престижной части города. Ее жизнь стала похожа на сказку, о которой она так давно мечтала.

Женщина встречалась с высокопоставленными членами общества, в том числе, с принцем Уэльским и Авраамом Линкольном. Была частым гостем на светских вечеринках, а также посещала важные политические мероприятия.

Ида Вуд была необычайна рада своему новому статусу богатой жены миллионера, но очень боялась его потерять. Ведь у Бенджамина была одна очень неприятная зависимость – азартные игры.

Она нашла необычный способ сохранить деньги — каждый раз, когда супруг проигрывался в казино, он должен был выплачивать Иде штраф в размере проигрыша, а когда выигрывал, обязан был отдать ей половину. Так женщина всегда оставалась в выигрыше.

Мало того, предприимчивая Вуд смогла накопить целое состояние. И на момент смерти мужа в 1900 году все деньги и имущество бизнесмена были уже у Иды.

Сначала Ида Вуд наслаждалась свалившимся на нее богатством, которым она единолично владела. Женщина управляла газетой New York Daily News и все также посещала светские мероприятия. Некоторые средства она даже жертвовала на благотворительность. 

Огромное финансовое состояние начало сводить ее с ума. Вуд впадала в панику, думая о том, что ее богатства когда-то смогут закончиться.

У Вуд появилась фобия, что все хотят ее обворовать, да и сама она якобы слишком быстро тратит свои деньги. Тогда она решила продать источник своего дохода, а именно газету всю недвижимость, которой владела.

Оставшись без прямого дохода, но зато с наличкой, Вуд с сестрой Мэри и дочерью Эммой перебралась жить в один из скромных номеров отеля Herald Square.

Ида была не в силах расстаться с деньгами, а потому разложила их по чемоданам и сундукам и обрела новую цель: беспрерывно охранять свои сокровища. Банкам женщина не доверила, да и вообще никому.

Она стала день и ночь охранять свое состояние, перестала выходить из номера и исключила любые контакты с людьми и окружающим миром. Женщина даже горничную не пускала, а еду просила оставлять под дверью.

Так миллионерша Ида Вуд прожила около 30 лет. Покинуть номер отеля ей пришлось лишь тогда, когда тяжело заболела ее сестра Мэри. В 1931 году женщина пересилила себя и позвала на помощь.

Войдя в комнату, которую проще было назвать сейфом, медики и персонал остолбенели от изумления. Все помещение было разрушено. Грязь и мусор были повсюду. А сами женщины были похожи на сумасшедших.

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Сестра женщины не выжила. Зато чемоданы с деньгами остались нетронутыми. Когда тело Мэри выносили, Вуд больше беспокоило то, не украдет ли кто-то ее богатство.

Умерла Ида в 1932 году в возрасте 93-х лет. Осматривая тело женщины, врачи были шокированы: при росте 170 сантиметров Вуд весила не более 30 килограммов. По словам горничных, женщина она питалась яичницей, свежим молоком и иногда сырой рыбой.

Именно тогда выяснилось, что Ида Вуд является самозванкой, а ее якобы дочь Эмма является ее младшей сестрой. Об этом говорили найденные в номере документы.

Сбережения миллионерши достались родным, однако была и другая версия на этот счет.

Ходили слухи, что часть богатства безумной Иды была похоронена вместе с ней.

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