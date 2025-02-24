Невероятная история богатой самозванки Иды Вуд, которая от жадности потеряла рассудок

Ида родилась в 1838 году в бедной ирландской семье, которая иммигрировала в США. Настоящее имя девочки было Эллен Уэлш

Она была умна и хороша собой, а также очень амбициозна. У Эллен была навязчивая идея - во что бы то ни стало стать богатой.

В 19 лет она уехала в Нью-Йорк, чтобы изменить свою жизнь. Девушка сочинила легенду о том, что она является дочерью миллионера Генри Мэйфилда, который сколотил свое состояние на производстве сахара. Так она с легкостью смогла влиться в круги высшего общества.

Теперь это была Ида - красивая, богатая и перспективная невеста. За «наследницей» стали ухаживать множество влиятельных женихов, однако ни один из потенциальных ухажеров не соответствовал высоким требованиям Мэйфилд.

Ее внимания удостоился лишь богатейший предприниматель, владелец судоходной компании и газеты New York Daily News Бенджамин Вуд. Иду не смутило и то, что мужчина был женат.

Поэтому она решила пойти наперекор моральным принципам и разрушить семью, чтобы завладеть огромным состоянием Вуда.

В 1857 году она решила отправить ему письмо, в котором призналась в чувствах.

Дорогой мистер Вуд! Я совсем недавно прибыла в Нью-Йорк, но я знаю, что вы ищете новых знакомств. Я знаю, что вы состоите в отношениях, и возможно я не так хороша собой, но я молода, привлекательна и не сварлива, а также очень умна.

Предлагаю вам близкие отношения до тех пор, пока вам будет это интересно. Напишите мне, если вас заинтриговала мое письмо, и мы договоримся о встрече.

После знакомства с Идой, миллионер уже не мог забыть о ней. Он начал с ней тайно встречаться, и эти отношения продлились целых десять лет.

За это время Ида родила якобы общего с Вудом ребенка, дочку Эмму. Однако отцовство Бенджамина не было подтверждено. Никто никогда не видел Иду беременной, а также сведений о месте рождения Эммы и вовсе не существовало.