«Живые мертвецы». Радиевые девушки

Компания US Radium Corporation с 1917 по 1926 годы занималась добычей и очисткой радия из карнотитовой руды, которая использовалась в производстве светящихся красок, которые продавали под торговой маркой «Undark».

На их заводе в Оранж, расположенном в штате Нью-Джерси, сотни женщин красили циферблаты и инструменты, освещенные радием. При этом владельцы корпорации и ученые, знакомые с действием радия, тщательно избегали его воздействия, а химики на заводе использовали свинцовые сетки, маски и щипцы.

Несмотря на меры защиты, к 1925 году на производстве произошло несколько смертей, в числе погибших оказались главный химик компании, доктор Эдвин Э. Леман, а также несколько женщин-рабочих.

Все эти обстоятельства побудили к расследованию, которое возглавил доктор Харрисон Мартленд из округа Ньюарк.

Как выяснилось, текущая ставка оплаты за покраску 250-ти циферблатов в день составляла примерно полтора пенни за циферблат (сейчас около 0,303 доллара).

Уже после нескольких движений кисти, которыми наносили светящуюся краску, теряли форму, и руководители компании рекомендовали работникам губами ее заострять.

Учитывая, что истинная природа радия от людей была скрыта, сотрудницы Radium Girls красили краской свои ногти, зубы и даже лица - для развлечения.

В числе первых, кто столкнулся с проблемами рисовальщиков циферблатов, оказались стоматологи. Зубная боль, шатающиеся зубы, язвы и повреждения, а также незаживающие раны после удаления зубов стали их настораживать.

Позже многие женщины начали страдать от анемии, переломов костей, некроза челюсти (теперь это состояние известно, как радиевая челюсть).

Женщины также страдали и от нарушения менструального цикла, бесплодия.

При этом проводимые якобы экспертизы причин болезни людей были фальшивыми. Дирекция отвергала утверждения, что рабочие страдали от воздействия радия, а врачи, стоматологи и исследователи некоторое время выполняли просьбы компаний не разглашать их данные.

Но смерти продолжались. В 1923 году скончался первый художник по циферблатам, у него перед смертью отвалилась челюсть.

К 1924 году 50 работавших на заводе женщин заболели, а десяток умерли. По настоянию компаний медработники объяснили смерть рабочих иными причинами - например, сифилисом.

Доктор Сабин А. Фон Сохоцкий, Изобретатель радиевой краски для циферблатов, умер в ноябре 1928 года. Он стал 16-й известной жертвой отравления радиевой краской.

Наконец, работница завода Грейс Фрайер решила подать иск в суд, однако ей потребовалось два года, чтобы найти юриста. Но и после того, как защитник был найден, судебный процесс продвигался медленно.

Во время первого появления в суде в январе 1928-го года две работницы были прикованы к постели, ни одна из них даже не могла поднять руки, чтобы дать присягу.

Всего к иску присоединились пять заводских рабочих: Грейс Фрайер, Эдна Хассман, Кэтрин Шауб, а также сестры Квинта Макдональд и Альбина Ларис, прозванные Radium Girls.

Судебный процесс получил широкую сенсацию в СМИ.