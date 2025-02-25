Традиционные ожидания от брака и семьи в Китае

Если девушка не выходит замуж до 30 лет, её могут назвать «剩女» (Шенню) – «оставшаяся женщина».

Мужчин, которым за 30 и они не женаты, называют «剩男» (Шеннан) – «оставшийся мужчина».

Роль мужчины и женщины – мужчина должен быть лидером, проявлять инициативу и быть обеспеченным.

А женщина должна быть – скромной и покорной, От неё ждут умения вести хозяйство, заботиться о муже и будущих детях.

Родителей волнует стабильность, а не настоящая любовь. Они ищут для своих детей обеспеченных партнёров, с квартирой, и хорошей работой и иногда даже устраивают традиционные смотрины, где родители сводят своих детей.

Идеальная девушка должна быть «мягкой», нежной, не спорить и не быть слишком активной в отношениях.

Женщинам в Китае не принято открыто проявлять сексуальность.

Многие мужчины считают, что девушка должна быть скромной, «невинной» и вести себя как ребёнок, а инициативные и уверенные женщины часто пугают китайских мужчин.

Ребёнок должен появиться вскоре после свадьбы, иначе семья может начать давить на супругов.

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В Китае сохраняется жёсткая публичная мораль для знаменитостей и государственных лиц, но на неофициальном уровне интимная индустрия продолжает существовать.

Если звезда попадается на скандале, связанном с интимными услугами или просто «неприличным» поведением, её карьера рушится.

Например, известный пианист Ли Юньди был бойкотирован после того, как его застали с проституткой – несмотря на его талант, он больше не смог выступать.

Он был исключён из музыкальных и художественных ассоциаций Китая, а также запретили сотрудничество с любыми организациями-участниками этих объединений.

Но все же пианист принимает скромные попытки вернуть свою карьеру и даёт выступления, хоть его возможности и сильно ограничены.