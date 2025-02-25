Почему основатель Третьяковской галереи не пускал туда Репина

Бытует версия, что Третьяков на каком-то этапе перестал пускать Репина в галерею своего имени. Современники утверждали, что меценат одновременно ценил и боялся мастера кисти, потому что ему «ничего не стоило переписать картину» до неузнаваемости.

При этом не всем ценителям искусства обновлённые полотна нравились, и по этой причине произошёл конфликт с владельцем галереи.

Например, в 1885-м году Третьяков приобрел картину Репина «Не ждали». Через пару лет, когда Третьякова не было в Москве, Илья Репин приехал в галерею и заверил хранителей, что ему якобы разрешили подправить полотно.

Через полчаса работы мастер, уже никого ни о чём не спрашивая, перешел к «Ивану Грозному и сыну его Ивану» и изменил тон лица царя.

После - направился к «Крестному ходу в Курской губернии» и сделал задний план более «пыльным».

Коллекционер, вернувшись в Москву, пришёл в бешенство, обнаружив внесённые без его ведома правки. На несколько месяцев он прекратил общение с Репиным. Третьяков раскритиковал обновлённые полотна и возмутился, что Репина вообще к ним подпустили.

С тех пор он боялся давать Репину поправлять его картины. Вероятно, такие попытки Илья Ефимович предпринимал и позже, потому что в 1891 году он писал, что хотел бы все свои картины "переписать снова".

И признавался, что "Третьяков последний раз объявил, что он мне это запрещает". Художник отметил, что "сначала обиделся, а подумав, согласился, что он прав".

Вероятно, отсюда и пошли разговоры, что Репина не пускали в Третьяковскую галерею вообще. Некоторая фактическая подоплёка здесь и правда есть.