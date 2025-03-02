Ученые раскрыли, как стать счастливым

Канадские ученые установили, что «погоня» за счастьем и попытки взять под контроль все аспекты жизни приводят к истощению умственной энергии и ухудшают психическое благополучие.

«Погоня за счастьем повторяет эффект снежного кома. Когда человек старается попытаться почувствовать себя счастливее, его усилия истощают способность делать то, что приносит счастье», - пояснил один из авторов исследования, профессор Сэм Маглио.

Для проверки этой гипотезы исследователи провели на добровольцах серию экспериментов. В одном участникам предложили ранжировать список объектов.

Несмотря простоту, эта задача требует умственной концентрации и саморегуляции. У участников, заявивших, что они активно стремятся к счастью, результаты оказались худшими. Они потратили меньше времени на выполнение задачи, что говорит о снижении уровня умственных ресурсов.

Во втором эксперименте ученые использовали рекламу, где упоминалось слово «счастье» - чтобы подсознательно побудить участников эксперимента стремиться к этому состоянию.

После каждому добровольцу предложили наполненную шоколадом миску. Подвергшиеся влиянию рекламы, испытуемые съели значительно больше шоколада.

По словам ученых, данные действия говорили об ослаблении самоконтроля: участники, несмотря на наличие долгосрочной цели, стремились удовлетворить краткосрочные потребности.

В итоге исследователи пришли к выводу, что пассивный подход к поиску счастья может оказаться более эффективным.

Вместо того, чтобы активно стремиться к счастью, полезнее позволить себе наслаждаться моментом. Это поможет сохранить умственные ресурсы для более важных задач и в целом улучшить качество жизни.