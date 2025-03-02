Для «Алисы» «Яндекс» могут запустить «рассуждающую» нейросеть

17:47 2025-03-02
Для «Алисы» «Яндекс» могут запустить «рассуждающую» нейросеть

По одной из версий, этот дорогостоящий продукт может появиться уже в 2025-м году, но эксперты считают, что массовым он пока не станет.

Общие затраты на разработку «рассуждающей» нейронной сети, по оценкам аналитиков, могут составить не менее 10 миллиардов российских рублей (около 111 млн долларов).

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что компания разрабатывает этот проект и тестирует возможность «рассуждений» в различных продуктах. 

Предполагается, что новая «рассуждающая» нейронная сеть будет использоваться в таких продуктах, как «Поиск с нейро» и «Алиса».

Согласно определению американской OpenAI, «рассуждающие» искусственные интеллекты, выстраивают длинные внутренние цепочки рассуждений, при этом проверяют себя и распознают свои ошибки. На мировом рынке уже есть подобные ИИ.

Первоначальные инвестиции в новый продукт «Яндекса» операционный директор WMT Group Наталия Лисицина оценила в сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда российских рублей (от 500 тысяч до 11 миллионов долларов).

По её словам, первую версию продукта можно ожидать в течение 1-2 лет. Скорее всего, что она не будет готова для массового использования. Чтобы ИИ действительно «рассуждал», может понадобиться множество доработок, уточнила Лисицина.

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