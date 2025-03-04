Так ли надежны электромобили, как обещают дилеры и производители

Большинство электромобилей в настоящее время производится в Китае.

В этой стране умеют красиво упаковывать и преподносить любую продукцию — от швейных иголок до автомобилей и спецтехники.

Электромобили из Китая производят впечатление стильным современным дизайном, высоким уровнем технологичности и богатой электронной начинкой: даже в базовых версиях есть то, что некоторые западные, японские и южнокорейские производители не всегда включают в топовые комплектации.

Однако многим владельцам электрокаров уже довелось столкнуться с проблемным качеством своих машин.

Неприятно и то, что целый ряд распространенных поломок почему-то не признаются гарантийными случаями, нередко на разбирательства с дилерами уходят месяцы, а заканчиваются они в суде.

Так, известная проблема BYD Yuan Up — невыносимый скрип тормозных колодок.

Иногда он исчезает после пробега в 500 – 1000 км, подобные ситуации, конечно, не могут считаться заводским браком. Но что делать, если человек месяцами активно пользуется машиной, а скрип не исчезает?

При этом дилер отвечает, что с функциональной точки зрения тормоза в прядке, а если что-то не устраивает — меняйте колодки за свой счет.

К слову, стоимость оригинального комплекта тормозных колодок на данную машину при заказе у дилера может доходить до 600 долларов США.

Вряд ли представители «Мерседес», «Фольксваген» или «Ауди» в подобной ситуации сказали бы, что с машиной все в порядке…

Но если проблема с колодками понятна и в принципе решаема, то неполадки с электрикой намного хуже.

Например, у кроссоверов Xpeng G3i иногда горят платы, причем по непонятным причинам.

Были случаи, когда подобное происходило после зарядки электромобиля на сертифицированной зарядной станции, при этом дилер и владельцы зарядных станций перекладывают вину друг на друга, а хозяин дорогостоящего электромобиля не может им пользоваться и не знает, кому предъявлять претензии.

Возможные повреждения электромобилей при подключении к зарядной станции — сравнительно новая проблема, о которой еще год назад никто не слышал.

Действительно, парадокс: человек заряжает электромобиль в специально предназначенном месте, а тот внезапно выходит из строя и требует серьезного дорогостоящего ремонта, но при этом никто ни за что не отвечает.

Не исключено, что спустя еще два-три года станет известно о еще каких-либо новых поломках, доселе не встречавшихся.

Это является дополнительным аргументом в пользу мнения опытных автомобилистов и экспертных представителей авторынка: реальные преимущества и недостатки электромобилей станут очевидны только через несколько лет.

А сегодня, наверное, лучше отдавать предпочтение старым добрым машинам с двигателями внутреннего сгорания.