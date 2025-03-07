Эксперты объяснили, почему цифра четыре на часах Rolex написана не как «IV», а просто «IIII»

14:28 2025-03-07
Эксперты объяснили, почему цифра четыре на часах Rolex написана не как «IV», а просто «IIII»

Это не ошибка, а дизайнерское решение, которое делает часы максимально удобными для чтения и придаёт симметрию циферблату.

На циферблатах классических часов, особенно у именитых брендов Rolex, Patek Philippe, Cartier, можно увидеть, что римская цифра четыре чаще пишется, как «IIII», а не как привычное «IV».

И это не ошибка. За этим стоит традиция, которая уходит в историю часового дела и даже Древнего Рима. Одно из объяснений гласит, что римляне не всегда придерживались правил в написании чисел, и вариант «IIII» в древних надписях встречается наряду с «IV».

Дело в том, что у жителей Древнего Рима «IV» вызывал ассоциации с Богом Юпитером (IVPPITER на латинском). В римской мифологии он считался верховным богом, а имя у него начиналось с букв «IV». Предполагается, что римляне избегали такой комбинации для обозначения числа, дабы не оскорбить божество.

Другая теория считается более реальной. Часовые мастера обычно стремились к простоте и удобству восприятия, а использование «IIII» вместо «IV» циферблат делает более читабельным.

Одной из весомых причин также являются баланс и симметрия. Если рассмотреть расположение на циферблате римских цифр, становится очевидно, что визуально «IIII» визуально «VIII» (восемь), находящуюся на противоположной стороне.

Оба числа визуально похожи и, если бы использовалось «IV», это могло вызвать путаницу, особенно - при беглом взгляде на часы.

Для таких премиальных брендов, как Rolex, Cartier либо Vacheron Constantin, эстетика играет большую роль. Даже мелкие детали вроде написания цифр могут влиять на восприятие дизайна.

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