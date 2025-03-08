В Россию из Китая пришел новый вирус

В Сибири уже зарегистрированы первые случаи заболевания.

Риск распространения вируса Роспотребнадзор оценивает, как низкий, так как метапневмовирус составляет только 0,3 процента от всех возбудителей ОРВИ, тогда, как грипп составляет 17,3 процента.

Вирусологи уточнили, что метапневмовирус известен более десяти лет и распространен во всем мире. Для здоровья он не представляет серьезной угрозы, однако у маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями может быть ослаблен иммунитет.

Сегодня против этого вируса не существует вакцины, потому рекомендуется избегать контактов с больными, в общественных местах носить маски и соблюдать гигиену рук.