Ученые пришли к выводу, что метан поможет сократить озоновый слой в Арктике

09:04 2025-03-08
Ученые пришли к выводу, что метан поможет сократить озоновый слой в Арктике

Такое парадоксальное предположение сделали ученые из Пекинского педагогического университета.

Они считают, что рост выбросов парниковых газов может положительно повлиять на восстановление озонового слоя. При этом его воздействие особенно будет заметно в полярных регионах.

«Наше исследование отмечает двойственную роль метана в восстановлении озонового слоя. Притом, что метан является мощным парниковым газом, способствующим глобальному потеплению, он вступает также в сложные химические реакции в атмосфере, влияющие на уровень озона», - заявил один из авторов исследования доктор Фэй Се.

В целях изучения совместного и независимого воздействия метана, углекислого газа и температуры поверхности моря на стратосферу ученые провели эксперименты.

Исследователи при этом рассматривали взаимодействие их в условиях самого негативного сценария, подразумевающего большой объем выбросов парниковых газов, а также малые усилия по снижению последствий изменения климата.

В итоге ученые определили: рост выбросов метана позитивно повлиять на восстановление озонового слоя в Арктике и Антарктиде. Как предшественник озона, метан обладает такими же свойствами: он вреден в районе поверхности Земли, однако полезен на уровне стратосферы.

Согласно прогнозу ученых, к началу будущего столетия под воду могут уйти многие города и страны. Виной всему глобальное потепление, которое станет причиной подъема уровня мирового океана. 

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