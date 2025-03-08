Ученые пришли к выводу, что метан поможет сократить озоновый слой в Арктике

Они считают, что рост выбросов парниковых газов может положительно повлиять на восстановление озонового слоя. При этом его воздействие особенно будет заметно в полярных регионах.

«Наше исследование отмечает двойственную роль метана в восстановлении озонового слоя. Притом, что метан является мощным парниковым газом, способствующим глобальному потеплению, он вступает также в сложные химические реакции в атмосфере, влияющие на уровень озона», - заявил один из авторов исследования доктор Фэй Се.

В целях изучения совместного и независимого воздействия метана, углекислого газа и температуры поверхности моря на стратосферу ученые провели эксперименты.

Исследователи при этом рассматривали взаимодействие их в условиях самого негативного сценария, подразумевающего большой объем выбросов парниковых газов, а также малые усилия по снижению последствий изменения климата.

В итоге ученые определили: рост выбросов метана позитивно повлиять на восстановление озонового слоя в Арктике и Антарктиде. Как предшественник озона, метан обладает такими же свойствами: он вреден в районе поверхности Земли, однако полезен на уровне стратосферы.

Согласно прогнозу ученых, к началу будущего столетия под воду могут уйти многие города и страны. Виной всему глобальное потепление, которое станет причиной подъема уровня мирового океана.