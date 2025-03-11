Ученые установили, что люди культивируют авокадо более 7500 лет

16:02 2025-03-11
Ученые установили, что люди культивируют авокадо более 7500 лет

Популярный сегодня на планете зеленый фрукт оказался одной из самых древних культур Мезоамерики.

Группа ученых - антропологов и биологов-эволюционистов - из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, как развивалась история авокадо после того, как люди стали использовать его в пищу.

Исследователи провели анализ образцов, собранных в ходе раскопок памятника Эль-Хиганте в Гондурасе. 

Авторы работы изучили 1725 окаменелых плодов и смогли датировать радиоуглеродным методом 56 образцов. Как оказалось, самому старому из них - около 11000 лет.

Как оказалось, кожура плодов со временем становилась толще, размер семян за этот же период тоже увеличился. Археологи считают, что эти изменения указывают на одомашнивание авокадо людьми.

Вначале люди просто собирали дикие фрукты с деревьев, что подтверждают косточки размером с вишню и тонкие шкурки. 

А в слоях, относящихся к периоду около 7500 лет назад, косточки стали крупнее, кожура прочнее. Это говорит о том, что люди стали уже культивировать деревья, обрезая часть ветвей, чтобы оставшиеся росли лучше и приносили более крупные плоды.

В слоях возрастом примерно 4500 лет косточки увеличились примерно до размера абрикоса, а толщина кожуры вышла за границы, свойственные растению в природе.

По мнению одного из авторов исследования, доктора Эмбер Вандерваркер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, это говорит о том, что люди начали сохранять семена и сажать деревья.

Древние фермеры отдавали предпочтение крупным плодам, а также - прочной кожуре, облегчавшей сохранение и транспортировку урожая. Кульминации данный процесс достиг примерно 2000 лет назад.

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