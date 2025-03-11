Жителю Петербурга пришлось через суд доказывать, что он жив

16:25 2025-03-11
Жителю Петербурга пришлось через суд доказывать, что он жив

В 2023 году он зарегистрировался, как индивидуальный предприниматель, но по другим документам считался умершим.

В странную и неприятную ситуацию попал житель Санкт-Петербурга. Мужчина отправился менять документ с истекшим сроком действия и выяснил, что в течение последних шести лет числится покоящимся на одном из кладбищ Ленобласти.

По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, 40-летний питерец был прописан сначала в Ленобласти, а потом в Северной столице России.

Только когда мужчина решил заменить свой загранпаспорт, узнал, что, оказывается, он "умер" еще в 2018 году. Причина смерти - отравление неизвестным ядом, предположительно, метадоном.

Мужчина был похоронен за муниципальный счет. Уголовное дело по факту смерти не стали возбуждать за отсутствием события преступления. Родню тоже решили не искать, потому что о его пропаже никто не заявлял.

В итоге составили свидетельство о смерти и похоронили за госсчет, указав в свидетельстве номер могилы.

Разрешить эту ситуацию «воскресшему» Андрею помог суд. Он выяснил, что еще в 2014 году мужчина потерял свой паспорт, а потом подал заявление о пропаже и получил новый.

Неким образом документ попал в руки лже-Андрея, с которым неизвестный на руках и скончался. В суде жена настоящего Андрея подтвердила, что он действительно тот, кем и представляется.

Суд обязал уполномоченные органы исключить из записи акта о смерти информацию о мужчине, заменив их на «Неизвестный».

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