Google умирает: впервые за девять лет поисковик заметно утратил свои позиции

Утрата позиций Google происходит впервые с 2015-го года.

Согласно статистике, в октябре 2024-го года доля поисковика Google упала до 89,34 процента, в ноябре - до 89,99 процента, в декабре - до 89,73 процента. При этом последние 9 лет доля интернет-гиганта стабильно держалась выше 90 процента.

Ещё одним фактором, который повлиял на снижение популярности Google, стало падение качества поиска. Поисковик на заре интернет-технологий быстро завоевал популярность потому, что мог быстро найти среди множества интернет-страниц нужную пользователю информацию.

А теперь Google превратился в платформу по навязыванию пользователю рекламы.

Не помогла интернет-гиганту и погоня за трендами - например, внедрение нейросетей и технологий искусственного интеллекта.

IT-корпорация, чтобы выпустить данный продукт на рынок как можно быстрее, просто "скормила" своему ИИ всю доступную информацию, не стараясь отфильтровать данные.