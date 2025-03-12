Google умирает: впервые за девять лет поисковик заметно утратил свои позиции

10:07 2025-03-12
Google умирает: впервые за девять лет поисковик заметно утратил свои позиции

Интернет-гигант сдает свои позиции таким своим конкурентам, как Яндекс, Bing и Yahoo.

Утрата позиций Google происходит впервые с 2015-го года.

Согласно статистике, в октябре 2024-го года доля поисковика Google упала до 89,34 процента, в ноябре - до 89,99 процента, в декабре - до 89,73 процента. При этом последние 9 лет доля интернет-гиганта стабильно держалась выше 90 процента.

Ещё одним фактором, который повлиял на снижение популярности Google, стало падение качества поиска. Поисковик на заре интернет-технологий быстро завоевал популярность потому, что мог быстро найти среди множества интернет-страниц нужную пользователю информацию.

А теперь Google превратился в платформу по навязыванию пользователю рекламы. 

Не помогла интернет-гиганту и погоня за трендами - например, внедрение нейросетей и технологий искусственного интеллекта.

IT-корпорация, чтобы выпустить данный продукт на рынок как можно быстрее, просто "скормила" своему ИИ всю доступную информацию, не стараясь отфильтровать данные.

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