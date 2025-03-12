Человеческий мусор добрался до до самых глубоких точек Средиземного моря

Отходы, остающиеся после деятельности человека, достигли уже самой глубокой точки Средиземного моря, то есть впадины Калипсо в Ионическом море.

На глубине 5112 метров ученые обнаружили 167 предметов: это в основном пластик, стекло, металл и бумага. Девятнадцать из них, вероятно, имеют антропогенное происхождение, что вызывает тревогу. Это одна из наиболее высоких концентраций мусора, когда-то обнаруженных на больших глубинах.

Исследователи спустились на дно траншеи на высокотехнологичной пилотируемой подводной лодке. Это путешествие доказало: морской мусор накапливается не только на побережьях либо поверхностных водах, но достигает и глубин Средиземного моря.

Бездна Калипсо - впадина в 60 километрах к западу от побережья Пелопоннеса в Греции. Как мусор оказался на глубине более 5 тысячи метров? Ученый Микель Канальс из Барселонского университета предполагает, что туда его могло принести океанское течение, но могли его туда сбросить и напрямую.

Исследователи, в частности, обнаружили, что с лодок сбрасывают мешки с мусором. Способствует накоплению отходов в углублении впадины и слабое течение в нем, а еще образующиеся на поверхности вихри, при которых течение подхватывает отходы в разных местах моря, а здесь они опускаются на дно.

Первый мусор на морском дне был обнаружен в 1975 году в проливе Скагеррак в Северной Атлантике. Средиземное море сегодня - морской регион, который очень сильно пострадал от этой экологической проблемы.

Как выявило исследование 2021-го года, Мессинский пролив, соединяющий Ионическое море с Тирренским проливом у берегов Сицилии, стал местом с самой высокой плотностью мусора в мире.

Ученые рассчитывают, что их открытие подтолкнет к глобальным усилиям по сокращению в окружающую среду сброса отходов, и особенно - пластика.