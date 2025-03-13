Деревня в Румынии стала самым токсичным местом на Земле

13:12 2025-03-13
Деревня в Румынии стала самым токсичным местом на Земле

Полвека назад здесь были плодородные земли и огромное селение под названием Джамана, где проживало около 400 семей.

В центре Румынии есть ну необычная достопримечательность, привлекающая туристов и фотографов со всего мира. Это - разноцветное озеро, которое хоть и живописно, но очень опасно.

До семидесятых годов прошлого века здесь были совсем другие пейзажи: плодородные поля, жилые сельские дома, в которых жило более четырехсот человек.

Но история села закончилась, когда неподалеку открыли крупнейшее месторождение меди в стране.

Тогдашний президент Румынии Николае Чаушеску принял решение приступить к разработке месторождения, хотя побочный эффект таких технологий - выделение цианидов.

Избавляться от токсичных отходов решили просто, сбрасывая яды в искусственное озеро. Местом для такого токсичного водоема и стала деревня Джамана, удобно располагавшаяся в долине.

Большинство местных сельчан расселили по всей Румынии, а 20 семей отказались покидать деревню, однако перебрались выше, на холмы.

Сейчас на месте бывшего поселения - глубокое токсичное озеро, уровень которого каждый год повышается на метр. Из разноцветной кислотной воды виден лишь шпиль бывшего костела и кресты старого кладбища.

Шахта Розия Пойени, к слову, работает до сих пор. Она является крупнейшей шахтой по добыче меди в Европе.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
15:45

Инга Райтова

Похищенную в США девочку нашли через 25 лет в Мексике
Похищенную в США девочку нашли через 25 лет в Мексике Мать Роза Тенорио не имела опеки над дочерью, девочке заботился ее отец, с которым малышка жила в американском городе Нью-Хейвен.
Инга Райтова
15:33

Инга Райтова

Океанологи обнаружили на дне Средиземного моря странный 30-метровый скелет неизвестного науке существа
Океанологи обнаружили на дне Средиземного моря странный 30-метровый скелет неизвестного науке существа Ученые заявили, что оно наверняка ещё несколько лет назад бороздило морские просторы.
Инга Райтова
15:08

Инга Райтова

В Шотландии по цене квартиры выставили на продажу остров с тремя пляжами продают
В Шотландии по цене квартиры выставили на продажу остров с тремя пляжами продают Остров считается заповедной зоной, потому разрешение на строительство на нем не предусмотрено.
Инга Райтова
14:58

Инга Райтова

Китаянка заплатила 22 тысячи долларов, чтобы клонировать любимую погибшую собаку
Китаянка заплатила 22 тысячи долларов, чтобы клонировать любимую погибшую собаку Специалисты лаборатории, в которую она обратилась, утверждали, что клон будет напоминать оригинал и внешне, и по характеру.
Инга Райтова
14:49

Инга Райтова

Луна сегодня во время затмения может стать красной
Луна сегодня во время затмения может стать красной Событие доступно для наблюдения из Тихого океана, Антарктиды, Аляски, Северной из Южной Америки, и Западной Европы, а также Западной Африки.
Инга Райтова
13:29

Инга Райтова

У Сатурна обнаружили 128 новых спутников, и теперь официально их 274
У Сатурна обнаружили 128 новых спутников, и теперь официально их 274 «Новые» спутники планеты крошечные, всего по нескольку километров в диаметре.
Новости СМИ2