Деревня в Румынии стала самым токсичным местом на Земле

В центре Румынии есть ну необычная достопримечательность, привлекающая туристов и фотографов со всего мира. Это - разноцветное озеро, которое хоть и живописно, но очень опасно.

До семидесятых годов прошлого века здесь были совсем другие пейзажи: плодородные поля, жилые сельские дома, в которых жило более четырехсот человек.

Но история села закончилась, когда неподалеку открыли крупнейшее месторождение меди в стране.

Тогдашний президент Румынии Николае Чаушеску принял решение приступить к разработке месторождения, хотя побочный эффект таких технологий - выделение цианидов.

Избавляться от токсичных отходов решили просто, сбрасывая яды в искусственное озеро. Местом для такого токсичного водоема и стала деревня Джамана, удобно располагавшаяся в долине.

Большинство местных сельчан расселили по всей Румынии, а 20 семей отказались покидать деревню, однако перебрались выше, на холмы.

Сейчас на месте бывшего поселения - глубокое токсичное озеро, уровень которого каждый год повышается на метр. Из разноцветной кислотной воды виден лишь шпиль бывшего костела и кресты старого кладбища.

Шахта Розия Пойени, к слову, работает до сих пор. Она является крупнейшей шахтой по добыче меди в Европе.