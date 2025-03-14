Наука приблизилась к созданию машины времени

Эксперты получают всё новые факты, подтверждающие теорию, что время может являться субъективной иллюзией. И перемещения в пространстве не так однозначны, как ранее считали ученые.

Одним из ключевых доказательных таких аргументов стало поведение фотонов, которые не подчиняются временным ограничениям. Еще один важный фактор сомнений - это способность элементарных частиц перемещаться в пространстве вне привычных законов классической физики.

Исследователи пришли к мысли о возможности разрыва структуры пространства-времени, а также о её искусственном изменении. Специалисты уже провели ряд экспериментов, в ходе которых и сумели разорвать ткань пространства и времени.

На новом этапе перед физиками стоит другая масштабная задача: восстановить целостность нарушенной структуры. Идеи, как можно это сделать, есть: при помощи квантовых вычислений.

Также есть и перспективные цели - в частности, амбициозная задача найти способы контроля течения времени не только для элементарных частиц, но также и для человека.

Это откроет перед человечеством фантастические перспективы: время можно будет замедлять, останавливать и даже обращать вспять.