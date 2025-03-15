Арктика из-за необратимости таяния льдов к 2027-му году может полностью растаять

Ученые Гётеборгского университета сделали довольно тревожный прогноз: Арктика к 2027 году может полностью лишиться льдов.

По их мнению, данный процесс уже не остановить, несмотря на активные усилия специалистов по сокращению выбросов парниковых газов.

Исчезновение арктических льдов вызовет значительные изменения в климате нашей планеты, которые затронут всех жителей Земли.

К примеру, в скором времени мир может столкнуться с так называемой «зловещей эпохой», сопровождающейся резкими изменениями погоды. В Южной Италии, скажем, температура может опуститься до минус 20°C, в Скандинавии - прогнозируются масштабные лесные пожары.

Многие прибрежные города при этом окажутся под угрозой затопления в связи с уровнем повышения уровня мирового океана. В списке таких городов Лондон, Санкт-Петербург, Каир, Нью-Йорк, Венеция, Гонконг. В итоге свыше 200 миллионов человек будут вынуждены покинуть свои дома.

Но климатические изменения - не единственная угроза человечеству. В тающих льдах Арктики могут скрываться бактерии, вирусы и грибки, которые представляют потенциальную опасность. В их числе могут быть и смертельные заболевания - скажем, бубонная чума, которая долгое время оставалась замороженной.