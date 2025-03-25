«До свадьбы заживет»: что скрывает эта поговорка

13:07 2025-03-25
«До свадьбы заживет»: что скрывает эта поговорка

В старину перед бракосочетанием ритуал оценки внешности невесты проводился в несколько этапов.

Выражение «до свадьбы заживет» появилось в 15-17 столетии, когда свадьба на Руси была долгоиграющим ритуалом.

После церемонии сватовства, когда достигнуты договоренности между родными жениха и невесты, начинается оценка приданого девушки. После этого девушка практически переходила на тюремный режим.

Невесту не подпускали даже к домашней работе, строго запрещали держать в руках прялку, пяльцы, иголки, коклюшки.

Все потому, что на следующем этапе был «техосмотр». Будущую невесту вели в баню, где потенциальная свекровь и с нею еще несколько женщин пристально оценивали девушку, осматривая с ног до головы.

При этом девственность их особо не волновала. Более интересовали синяки, прыщи, царапины - их наличие могло стать поводом для увеличения требуемого приданого.

А такие серьезные вещи, как худоба, уродства, болезни вообще могли стать причиной отмены свадьбы.

Именно потому невесту освобождали от всех работ и помещали в тепличный режим, чтобы любая бяка «до свадьбы» зажила.

Вот и еще один вариант:

До свадьбы заживет - этой фразой заезжие гусары успокаивали невинных сельских девушек, склоняя их к интиму на сеновалах и под всяческими кустами.

Девушки, в то время, очень пытались сберечь честь и невинность, но усыпив бдительность после вот этой фразочки, смело отдавались в объятия коварных ловеласов.

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