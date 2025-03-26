Зачем вагоны Нью-Йоркского метро сбрасывают в Атлантический океан

14:58 2025-03-26
Зачем вагоны Нью-Йоркского метро сбрасывают в Атлантический океан

Списанные металлоконструкции создают рифы, которые становятся домом для морской флоры и фауны.

Метрополитен Нью-Йорка с двухтысячных годов внедрил инновационную программу по созданию из списанных вагонов «искусственных рифов».

Завершившийся к 2010 году проект открыл новый подход к утилизации и сыграл ключевую роль в поддержании биоразнообразия Атлантического океана.

По словам экспертов, после того, как вагоны достигали дна океана, начиналось их преобразование в «полноценные экосистемы».

Гладкие металлические поверхности вагонов со временем становились идеальной основой для водорослей и мидий. В свою очередь, это привлекло морских обитателей.

Сегодня искусственные рифы из метро находятся под наблюдением ученых США.

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