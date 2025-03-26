Зачем вагоны Нью-Йоркского метро сбрасывают в Атлантический океан

Метрополитен Нью-Йорка с двухтысячных годов внедрил инновационную программу по созданию из списанных вагонов «искусственных рифов».

Завершившийся к 2010 году проект открыл новый подход к утилизации и сыграл ключевую роль в поддержании биоразнообразия Атлантического океана.

По словам экспертов, после того, как вагоны достигали дна океана, начиналось их преобразование в «полноценные экосистемы».

Гладкие металлические поверхности вагонов со временем становились идеальной основой для водорослей и мидий. В свою очередь, это привлекло морских обитателей.

Сегодня искусственные рифы из метро находятся под наблюдением ученых США.