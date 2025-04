Солист Pink Floyd послал Марка Цукерберга к черту

Миллиардер, как уточняют СМИ, хотел при создании фильма для продвижения Instagram использовать культовую песню Pink Floyd.

За это Цукерберг предложил Уотерсу «огромную, просто гигантскую денежную сумму».

«Мой ответ таков: иди к черту! Ни за что», - так ответил вокалист коллектива на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Такой резкий ответ продиктован негативным отношением музыканта к политике Facebook.

По мнению Уотерса, Цукерберг хочет всех и вся «продолжать подвергать цензуре» и пытается «не допустить, чтобы история о Джулиане Ассанже была достоянием общественности».

Another Brick in the Wall - название трёх композиций из рок-оперы The Wall.

Это - вариации на одну главную тему, они имеют соответствующие подзаголовки Part I, Part II и Part III. Автор всех трех песен - Роджер Уотерс.