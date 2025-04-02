Солист Pink Floyd послал Марка Цукерберга к черту

15:19 2025-04-02
Солист Pink Floyd послал Марка Цукерберга к черту

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс резко отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в правах на использование части композиции Another Brick in the Wall.

Миллиардер, как уточняют СМИ, хотел при создании фильма для продвижения Instagram использовать культовую песню Pink Floyd.

За это Цукерберг предложил Уотерсу «огромную, просто гигантскую денежную сумму».

«Мой ответ таков: иди к черту! Ни за что», - так ответил вокалист коллектива на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Такой резкий ответ продиктован негативным отношением музыканта к политике Facebook.

По мнению Уотерса, Цукерберг хочет всех и вся «продолжать подвергать цензуре» и пытается «не допустить, чтобы история о Джулиане Ассанже была достоянием общественности».

Another Brick in the Wall - название трёх композиций из рок-оперы The Wall.

Это - вариации на одну главную тему, они имеют соответствующие подзаголовки Part I, Part II и Part III. Автор всех трех песен - Роджер Уотерс.

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