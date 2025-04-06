Ученые раскрыли тайну смерти открывателей гробницы Тутанхамона

Исследователи древнеегипетского прошлого поведали о тайном проклятии, которое накрыло первооткрывателей гробницы Тутанхамона: ученые один за другим умирали в течение нескольких лет.

Один из участников раскопок ушел из жизни при очень таинственных обстоятельствах, считают в научном сообществе.

Впоследствии не стало и британца Говард Картер - руководителя группы археологов.

Невзирая на мифы о проклятии, ученые спустя время озвучили более научную версию этой череды смертей.

Они пострадали от так называемой «пещерной болезни», спровоцированной грибком Aspergillus. Археологи нашли в гробнице частицы именно этого патогенного микроорганизма.