Ученые раскрыли тайну смерти открывателей гробницы Тутанхамона

Исследователи древнеегипетского прошлого поведали о тайном проклятии, которое накрыло первооткрывателей гробницы Тутанхамона: ученые один за другим умирали в течение нескольких лет.
Один из участников раскопок ушел из жизни при очень таинственных обстоятельствах, считают в научном сообществе.
Впоследствии не стало и британца Говард Картер - руководителя группы археологов.
Невзирая на мифы о проклятии, ученые спустя время озвучили более научную версию этой череды смертей.
Они пострадали от так называемой «пещерной болезни», спровоцированной грибком Aspergillus. Археологи нашли в гробнице частицы именно этого патогенного микроорганизма.