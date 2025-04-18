В России в районе Геленджика хотят построить первый в стране винный город

Винный город, который получит прописку на юге России, решено назвать Белым мысом. Открыть его планируется до конца 2025-го года. Под него выделен участок в Геленджике.

«Белый мыс мы строим в стиле биотек - без прямых углов, с органичными формами. Будто бы вода стекает с горы в море, — рассказал руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий. - Это красиво, но технически сложно».

В «Белом мысе» заработают более двадцати заведений. Это не привычные сегодня винотеки, а - рестораны и бары, частично адаптированные под бренды виноделен. Идеологи проекта считают, что таким образом в городе появится «живая энергия».

В винном городе найдется место и концептуальным ресторанам, музею вина площадью аж 3000 квадратов. А также - лабораторному центру и учебному комплексу со школой сомелье, виноделов, кавистов и дегустаторов.