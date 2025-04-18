В России в районе Геленджика хотят построить первый в стране винный город

16:48 2025-04-18
В России в районе Геленджика хотят построить первый в стране винный город

Хотя это не полноценный муниципалитет с мэром, департаментами и комитетами, но размах и концепция впечатляют.

Винный город, который получит прописку на юге России, решено назвать Белым мысом. Открыть его планируется до конца 2025-го года. Под него выделен участок в Геленджике.

«Белый мыс мы строим в стиле биотек - без прямых углов, с органичными формами. Будто бы вода стекает с горы в море, — рассказал руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий. - Это красиво, но технически сложно».

В «Белом мысе» заработают более двадцати заведений. Это не привычные сегодня винотеки, а - рестораны и бары, частично адаптированные под бренды виноделен. Идеологи проекта считают, что таким образом в городе появится «живая энергия». 

В винном городе найдется место и концептуальным ресторанам, музею вина площадью аж 3000 квадратов. А также - лабораторному центру и учебному комплексу со школой сомелье, виноделов, кавистов и дегустаторов.

Инга Райтова
18:54

Инга Райтова

Австралийка Кэти Перри судится с певицей Кэти Перри из-за имени
Австралийка Кэти Перри судится с певицей Кэти Перри из-за имени Судебные разбирательства между женщинами длятся более пяти лет, причем с «неоднозначными результатами».
Инга Райтова
18:01

Инга Райтова

Под Тибетом стала трескаться земля
Под Тибетом стала трескаться земля С новой тревожной гипотезой выступили геологи из Стенфорда: индийская континентальная плита в обозримом будущем может быть расколота на две части.
Инга Райтова
17:34

Инга Райтова

В Германии у семейной пары бесследно исчезла могила их родных
В Германии у семейной пары бесследно исчезла могила их родных С шокирующим инцидентом столкнулась пожилая пара из немецкой Баварии, расположенной на юге страны.
Инга Райтова
17:25

Инга Райтова

Королеву красоты в Мексике отправили в тюрьму за захват чужого здания
Королеву красоты в Мексике отправили в тюрьму за захват чужого здания Женщину обвинили в воровстве оборудования спа-салона более, чем на 12 тысяч долларов.
Новости СМИ2