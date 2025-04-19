Рекорд капитана команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вызвал бурю негативных эмоций у его украинских колле

«Желаю, чтобы ему оторвало ноги, и чтобы он не смог добиться успеха», — заявил голкипер в беседе со «Спорт24.ua».

Захарченко добавил, что, по его мнению, Овечкин не заслуживает положительной оценки.

В гостевой игре «Вашингтона» против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало легендарному канадцу Уэйну Гретцки и держалось 26 лет.

Рекордную шайбу Ови забил в ворота россиянина Ильи Сорокина, который ранее не пропускал ударов от капитана «Вашингтона».