Программисты за два дня бесплатно сделали сайт, сэкономив правительству 16 млн: правда или фейк?

Суть истории

В 2020 году министерство транспорта Чехии намеревалось отдать 16 млн евро за разработку онлайн-магазина. На создание ресурса могло уйти 4 года. Сайт нужен был для продаж пропусков (виньеток) на платные чешские автомагистрали.

Госконтракт был заключен с польской частной компанией Asseco Central Europe. Узнав об этом, команда программистов-добровольцев вызвалась помочь правительству и бесплатно подарить готовый сайт. Сделать его айтишники пообещали за два выходных дня.

Руководство страны в итоге сэкономило большие деньги - 401 млн чешских крон (около €16 млн), а министра транспорта, само собой, позорно уволили.

Как было на самом деле

20 января 2020 года глава чешской компании Actum Digital Томаш Вондрачек выложил на странице в соцсети видеообращение с таким текстом:

Я считаю 400-миллионный государственный заказ на сайт абсурдным, когда пара талантливых ребят способна сделать это за выходные.

Томаш обратился к талантливым программистам с просьбой приехать к нему в офис в Праге и создать сайт бесплатно.

Приехало 300 добровольцев, было выбрано 194 человека, которые и занялись разработкой сайта.

Онлайн-магазин был создан за два дня вместе с приложением для Android и iOS. Сайт был запущен в тестовом режиме. В ответ власти расторгли заключенный ранее контракт на 16 млн.

Что не так

Назвать историю фейком нельзя, потому что факт имел место в реальной жизни. Однако и правдой ее тоже не назовешь.

Все дело в том, что веб-портал так и остался работать лишь в демоверсии. Виньетки продаются лишь символические, а не настоящие. Правда, вырученные деньги уходят на благое дело - на лечение детей с тяжелыми травмами. Однако созданным в результате двухдневного мозгового штурма сайтом правительство так и не смогло воспользоваться по назначению. Почему?

Рабочий интернет-магазин так и не был создан. Демо-продукт, который изготовили программисты, был далек от полного завершения. Сайт нуждался в серьезной доработки, это признавал сам инициатор проекта.

Ресурс так и не был подключен к государственным реестрам и системам. Правительству нужно было разрабатывать для этой цели дополнительный функционал. Вондарчек посоветовал объявить тендер для выполнения этой задачи, но за гораздо меньшую сумму (4 млн евро).

Кроме того, команда айтишников-добровольцев не сделала пользовательский портал, не озаботилась созданием колл-центра, клиринга, системы платежной отчетности, системы учета освобожденных от уплаты "особых категорий" машин. Не была создана система информационной безопасности и защиты данных.

Документацию проекта программисты тоже не разработали. Эксплуатацию и техническое сопровождение в течение следующих 4 лет не обеспечили. Обучение сотрудников для обслуживания сайта никто не проводил.

Из-за того, что продукт создавался впопыхах, пострадало качество исходного кода и стандарты безопасности. Уже через два часа после публикации сайта он был успешно взломан хакерами.

Итог

Таким образом поставленная задаче не была выполнена программистами в соответствии с техническим заданием. На выходе получился простенький бесполезный сайт без необходимого функционала.

Выходит, министра уволили напрасно.